Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:06

BİR HAYALDİ GERÇEK OLDU… E-VERGİ’DE SONA DOĞRU…

BİR HAYALDİ GERÇEK OLDU… E-VERGİ'DE SONA DOĞRU…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ, E-VERGİ SİSTEMİNİN ALT YAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Havutcu ile birlikte Gelir ve Vergi Dairesini ziyaret ederek, burada kurulmakta olan e-vergi (e-maliye) sisteminin alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Denktaş burada incelemeler sırasında, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Bölüm Sorumlusu Abbas Karayel’den bilgi aldı.

Göreve geldiği ilk aylarda Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Vergi Dairesinin otomasyon projesini başlatma kararının hemen ardından birinci etap alt yapı çalışmaları, sistem odalarının yapımı, yapısal kadrolama ve network işlemleri tamamlandı.

Şuanda ise Türkiye Cumhuriyeti Gelir ve Vergi Dairesi ile birlikte gerçekleştirilen yeni bir yazılımın testleri yapılıyor. Ağustos’un ikinci haftasında açılış planlanıyor.



Böylelikle KKTC geçmişte bir hayalden ibaret olan e-yaşama da geçmeye hazırlanıyor.

Gelir ve Vergi Dairesi, 2018 yılından itibaren elektronik beyanname ve elektronik ödeme alabilecek durumda olacak. Muhaceretten tapuya, araç bilgilerinden vergi ve gümrüğe, tapudan sağlığa, bankacılıktan elektrik ve eğitime tüm alanlarda elektronik haberleşme sağlayabilecek.

Bilgi İşlemin hazinesi denilecek odayı ve çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Denktaş’a bilgilerin güvenli korunumu hakkında da bilgi verildi. Alınan ciddi önlemler arasında olası bir yangını on saniye gibi kısa bir süre içerisinde söndürebilecek olan bir de gaz sistem odası bulunuyor. Olası bir yangın ilk anda algılanarak gaz, sistem odasına boşalıyor ve yangın 10 saniye içerisinde önlenmiş oluyor. Bu arada söz konusu gazın insan sağlığına yan etkisi bulunmuyor.

Öte yandan çalışmaların Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm ilçelerin şubelerinde de eş zamanlı olarak çalışmalarının sürdüğü vurgusu yapıldı. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
BİR HAYALDİ GERÇEK OLDU… E-VERGİ’DE SONA DOĞRU…
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku