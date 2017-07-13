BİR HAYALDİ GERÇEK OLDU… E-VERGİ’DE SONA DOĞRU…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Havutcu ile birlikte Gelir ve Vergi Dairesini ziyaret ederek, burada kurulmakta olan e-vergi (e-maliye) sisteminin alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.Bakan Denktaş burada incelemeler sırasında, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Bölüm Sorumlusu Abbas Karayel’den bilgi aldı.Göreve geldiği ilk aylarda Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Vergi Dairesinin otomasyon projesini başlatma kararının hemen ardından birinci etap alt yapı çalışmaları, sistem odalarının yapımı, yapısal kadrolama ve network işlemleri tamamlandı.Şuanda ise Türkiye Cumhuriyeti Gelir ve Vergi Dairesi ile birlikte gerçekleştirilen yeni bir yazılımın testleri yapılıyor. Ağustos’un ikinci haftasında açılış planlanıyor.Gelir ve Vergi Dairesi, 2018 yılından itibaren elektronik beyanname ve elektronik ödeme alabilecek durumda olacak. Muhaceretten tapuya, araç bilgilerinden vergi ve gümrüğe, tapudan sağlığa, bankacılıktan elektrik ve eğitime tüm alanlarda elektronik haberleşme sağlayabilecek.Bilgi İşlemin hazinesi denilecek odayı ve çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Denktaş’a bilgilerin güvenli korunumu hakkında da bilgi verildi. Alınan ciddi önlemler arasında olası bir yangını on saniye gibi kısa bir süre içerisinde söndürebilecek olan bir de gaz sistem odası bulunuyor. Olası bir yangın ilk anda algılanarak gaz, sistem odasına boşalıyor ve yangın 10 saniye içerisinde önlenmiş oluyor. Bu arada söz konusu gazın insan sağlığına yan etkisi bulunmuyor.Öte yandan çalışmaların Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm ilçelerin şubelerinde de eş zamanlı olarak çalışmalarının sürdüğü vurgusu yapıldı.