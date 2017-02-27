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27 Şubat 2017 Pazartesi 09:36

Bir Haftada 61 Kaza!

Bir Haftada 61 Kaza!
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KKTC geneli 20-26 Şubat tarihleri arasında toplam 61 trafik kazası meydana geldi.

Polis basın bültenine göre, 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaların 16’sı süratli araç kullanma, 16’sı kavşakta durmama, 14’ü yakın takip, 9’u dikkatsiz sürüş ve 6’sı da diğer etkenler nedeniyle gerçekleşti.

Toplam 410 bin 450 TL’lik hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı ise Lefkoşa’da 28, Gazimağusa’da 13, Girne’de 13, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 2 oldu.

Öte yandan trafik ekipleri aynı tarihler arasında toplam 8 bin 19 araç sürücünü kontrol etti.

Yapılan denetimlerde 833 araç sürücü hakkında ileri işlem başlatıldı.

Haklarında ileri işlem başlatılan araç sürücüsünün 212’si süratli araç kullanma, 3’ü tehlikeli sürüş, 15’i dikkatsiz sürüş, 105’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 28’i alkollü araç kullanma, 69’u seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 1’i emniyet kemersiz araç kullanma, 65’i trafik levha ve işaretlerine uymama, 2’si trafik ışıklarına uymama, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 18’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma ve geriye kalanlar da diğer trafik suçlarından rapor edildi.


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