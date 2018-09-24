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Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi

Haftalık trafik kontrollerinde rapor edilen sürücülerin 163’ü seyir halindeyken telefonda konuşmaktan, 146’sı ise süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi

Haftalık trafik kontrollerinde rapor edilen sürücülerin 163’ü seyir halindeyken telefonda konuşmaktan, 146’sı ise süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:33
Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi

Haftalık trafik kontrollerinde rapor edilen sürücülerin 163’ü seyir halindeyken telefonda konuşmaktan, 146’sı ise süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, 17 - 23 Eylül  arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 712 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Sürücülerin 163’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak suçundan rapor edildi. 

Rapor edilen sürücülerin 146’sına süratli, 43’üne seyrüsefer ruhsatsız, 38’ine alkollü, 20’sine sigortasız, 13’üne sürüş ehliyetsiz, 12’sine "A" yol kullanma izinsiz, 8’ine muayenesiz ve 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

Sürücülerin 26’sı dikkatsiz, 8’i tehlikeli sürüş yapmaktan ve 144’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:52
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