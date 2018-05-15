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Bir Gazeteye Kınama, Bir TV Kanalı İle Bir İnternet Sitesine Uyarı Verildi!

MEDYA ETİK KURULU KARARLARI

Bir Gazeteye Kınama, Bir TV Kanalı İle Bir İnternet Sitesine Uyarı Verildi!

MEDYA ETİK KURULU KARARLARI

15 Mayıs 2018 Salı 08:39
Bir Gazeteye Kınama, Bir TV Kanalı İle Bir İnternet Sitesine Uyarı Verildi!


MEDYA ETİK KURULU KARARLARI

Medya Etik Kurulu, gazetecilik meslek ilkelerine, etik kurallara aykırı nitelikte haber yayımladığı gerekçesiyle Yeni Bakış Gazetesi’nin kınanmasını, Kanal T Televizyonu ile Evrensel Gazetesi’nin Evrensel.com internet sitesinin uyarılmasını kararlaştırdı.

Medya Etik Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında, iletilen şikayetleri görüşerek aldığı kararları açıkladı, bazı uyarılarda bulundu.

“MESLEKİ SAYGINLIK ESASTIR”

Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı ve memur Salih Koçak hakkında Yeni Bakış Gazetesi’nde yayımlanan ve ayrıca aynı gazete adına telefon mesajlarıyla iletilen iddialarla ilgili şikayetleri değerlendiren Medya Etik Kurulu, gazetecilerin mesleki saygınlıklarına gölge düşürecek eylemlerden ve görevlerden uzak durmaları, haber ve yorum ayırımını yapmaları, ortaya atılan iddiaları belgelerle ispatlamaları, çıkar sağlayıcı davranışlardan kaçınmaları gerektiği yönündeki etik ilkelere dikkat çekti.

Yeni Bakış Gazetesi’nde yayımlanan ve GİFA Holding’e, Vergi Dairesi’nce 111 milyon TL vergi borcu gösterilmesinin, Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı ve Amir Salih Koçak’ın rüşvet isteme niyetiyle bağlantılı kılındığı haberlerle ilgili şikayeti görüşen Medya Etik Kurulu, belgesiz, karşı tarafı suçlayıcı bir dil kullanıldığı ve karşı tarafın görüşlerini yansıtmadığı gerekçesiyle Yeni Bakış Gazetesi’nin kınanmasına oybirliğiyle karar verdi.

“HAKARET İÇEREN İFADELER KULLANILMAMALI”

17 Nisan tarihinde Kanal T’de yayınlanan Kartal Harman’ın yönettiği programa konuk olarak katılan Eray Özseyhan’ın Baraka Kültür Merkezi ‘ne yönelik ağza alınmayacak sözlerde ve hakaretlerde bulunduğu şikayetini değerlendiren Kurul, ailelerin programı izledikleri bir saatte bu tür yayınların yapılmasının etik olmadığına dikkat çekerek, Kanal T’nin uyarılmasına oybirliğiyle karar verdi.

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Kurul ayrıca gazetecilerin, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeleri kullanmamaları,kullandırmamaları gerektiğine dikkat çekti.
“KAYNAK GÖSTERİLMELİ”
BRTK Muhabiri İçim Yalovalı’nın, Güzelyurt Belediye Başkanı ile yaptığı röportajın BRTK internet sitesinde yayınlandıktan hemen sonra kaynak gösterilmeden 4 Mayıs 2018 tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yayınlanmasından dolayı yapılan şikayeti değerlendiren Medya Etik Kurulu, Evrensel Gazetesi’nin evrensel.com adlı internet sitesinin uyarılmasına oybirliğiyle karar verdi.
Kurul, gazetecinin, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmesinin etik ilkelerden olduğuna işaret etti.
“ŞİDDET MEŞRULAŞTIRILMAMALI”
Medya Etik Kurulu, cinayetler, özellikle kadına veya kişilere yönelik şiddet olaylarının, intiharların, yansıtıldığı haberlerde, suçu meşrulaştırıcı sunumdan uzak durulması, her türlü haberde kullanılan dilin özenli olmasına dikkat edilmesi gereğine dikkat çekti. “Cinnet Geçirdi”, “Çılgın Aşık” “Çaresiz” “Tahrik” edildi” gibi ifadelerle işlenen suçlara haklılık kılıfı sunulmaması gerektiğine işaret etti.
Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek, şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapılmamasının da etik kurallar arasında olduğu anımsatıldı.

MASUMİYET KARİNESİ
Mahkemeye çıkarılan sanık veya zanlılarla ilgili açık isim ve görüntü verilerek yayımlanan haberler konusundaki şikayetleri de değerlendiren Medya Etik Kurulu, medya mensuplarının masumiyet karinesine saygılı olmalarını istedi.

Kurul, “Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır” şeklindeki ilkeyi anımsattı




 

Son Güncelleme: 15.05.2018 12:18
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MedyaEtikKuruluKararları
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