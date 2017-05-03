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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 06:15

Bir Garip “Kaza”!

Bir Garip 'Kaza”!
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Bir Garip “Kaza”!
Lefkoşa’da dün gece 39 yaşındaki A. Yayar adlı kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Beyhan Yayar’ın trafik kazasına yapmasına neden oldu ve kazadan sonra Yayar’ın aracında bulunan sekiz yaşlarındaki kızlarını kaçırdığı belirtildi.

Lefkoşa’da dün gece 39 yaşındaki A. Yayar adlı kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Beyhan Yayar’ın trafik kazasına yapmasına neden oldu ve kazadan sonra Yayar’ın aracında bulunan sekiz yaşlarındaki kızlarını kaçırdığı belirtildi. Olay dün gece saat 19.30 sıralarında meydana geldi. 37 yaşındaki Beyhan Yayar, yönetiminde bulunan KC 110 plakalı araç ile Ortaköy 5. Sokak üzerinde seyrederken, kendisini arkadan başka bir araçla takip eden boşanma aşamasında olduğu 39 yaşındaki A. Yayar adlı kişiden kaçmak için dikkatsizce Tekin Yurdabak Caddesi’ne giriş yaptı ve o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden 21 yaşındaki Cansın Bayram Pelge yönetimindeki CK 509 plakalı araca çarptı.Kazadan sonra A. Yayar, takip ettiği Beyhan Yayar’ın aracında bulunan 8 yaşlarındaki kızlarını alıp zorla kendi aracına bindirip olay yerinden kaçtı. Polis, A. Yayar’ı bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Yenidüzen




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Anahtar Kelimeler
KızA. YayarTrafik KazasıBeyhan Yayar
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