Bir Garip Hırsızlık

Hafta sonu Dikmen’de faaliyet gösteren kasap dükkânına girerek 6 kilo kıyma, bin TL değerinde yazar kasa ve iki pos cihazı çaldığı iddia edilen Savaş Borova, önceki gün polise yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.Borova’nın evinde mahkeme emri ile yapılan aramada, 6 kilo kıyma buzdolabında bulunurken, yazar kasa ve iki adet pos cihazı bulunamadı.Mahkeme emri ile tutuklanan zanlı aleyhinde dün Girne Kaza Mahkemesi’nde 2 gün tutukluluk emri alındı.Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İlyas Korkmaz, zanlı Savaş Borova’nın Dikmen’de faaliyet gösteren Cumhur Kasap isimli iş yerine 23 Nisan tarihinde saat 20.40-10.00 saatleri arasında girdiği iddiası üzerine soruşturma başlattıklarını anlattı.Polis memuru İlyas Korkmaz, kasap dükkânında bulunan bir adet yazar kasa, 2 adet pos cihazı ve 6 kilo kıymanın çalındığını, mahkeme emri ile zanlı Savaş Borova’nın evinde yapılan aramada 6 kilo kıymanın buzdolabında bulunduğunu kaydetti.Korkmaz, zanlının suçlamalara cevap vermediğini, halen aranmakta olan yazar kasa ve pos cihazlarının bulunamadığını ifade ederek soruşturma amaçlı Borova’nın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.