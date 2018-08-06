“Bir El Uzat”… Konserin geliri Kemal Saraçoğlu Vakfına bağışlandı

Kıbrıslı Türk sanatçıların katılımıyla düzenlenen konserden elde edilen 58 bin TL, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edildi.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devran Vudalı ve Niyazi Kafidir tarafından, 8 Temmuz’da Göçmenköy Parkı’nda, “Bir El Uzat” ismi ile düzenlenen konserde, Lütfiye Özipek, Ahmet Evan, Eril Cambaz, Sinan Güzen, Bora Serbülent, Zeki Karahanoğlu ve Gece Vardiyası tamamen gönüllü olarak sahne aldı. Elde edilen gelir Vakfa teslim edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce yaptığı açıklamada, faaliyetlerini bağışlarla sürdüren Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yapılan bu tarz anlamlı etkinliklerin önemli olduğunu belirtti ve emeği geçen başta Devran Vudalı ve Niyazi Kafidir’e, katkı koyan tüm sanatçılara, sponsorlara ve destek veren herkese teker teker teşekkür etti.

Konser alanında Dünya İlik Bankası için tükürük örnekleri de alındı.