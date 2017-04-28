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28 Nisan 2017 Cuma 13:58

Bir Çocuk Kaçırma Olayı Daha

Bir Çocuk Kaçırma Olayı Daha
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3 yaşındaki P. Ö. babası Ö. Ö. ve babaennesi P. Ö. tarafından annenin rızası dışında Güney Kıbrıs’a geçirildi.

Anne P.Ö. kızının babası ve babaannesi tarafından Güney Kıbrıs’tan İngiltere kaçırıldığını iddia etti. Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre çocuğun Güney Kıbrıs’a geçişte herhangi bir kısıtlama emri olmadığını ve çocuğun yasal olarak Güney’e geçtiğini söyledi. Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre çocuğun velayetinin annede olduğu ve babanın görüş süresi dolmasına rağmen P. Ö. ‘nün hala annesine götürülmediği bildirildi. 
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