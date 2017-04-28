Bir çocuk Kaçırma Olayı Daha

Anne P.Ö. kızının babası ve babaannesi tarafından Güney Kıbrıs’tan İngiltere kaçırıldığını iddia etti. Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre çocuğun Güney Kıbrıs’a geçişte herhangi bir kısıtlama emri olmadığını ve çocuğun yasal olarak Güney’e geçtiğini söyledi. Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre çocuğun velayetinin annede olduğu ve babanın görüş süresi dolmasına rağmen P. Ö. ‘nün hala annesine götürülmediği bildirildi.