Girne Amerikan Üniversitesi, 2016-2017 Akademik Yılı’nda “Çocuk ve Sevgi” Teması’nın uygulanacağı etkinlikler zincirine bir halka daha ekledi.

GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi, 2016-2017 Akademik Yılı’nda “Çocuk ve Sevgi” Teması’nın uygulanacağı etkinlikler zincirine bir halka daha ekledi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre; İletişim Fakültesi; Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı liderliğinde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün 4’üncü sınıf öğrencileri, Osman Türkay Anaokulu’nda “BİR ÇOCUK BİR YARIN” sloganı ile, bir ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ daha gerçekleştirdi.

Akademik Güz Dönemi’ni kapsayan ve 6’ncı haftasına giren, Osman Türkay Anaokulu ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Bir Çocuk Bir Yarın” sosyal sorumluluk projesi; 4-5 yaş grubu çocuklara eğitim elinin uzatılmasının yanında, eğlenmelerini sağlayarak farkındalık yaratılmasını amaçlıyor.









Yapılan etkinlikler ve projenin seyri konusunda açıklamalarda bulunan, Girne Amerikan Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı, “Anaokulunda eğitim alan minik kardeşlerimiz ile tek tek ilgilenip, onların güzel bir yeni yıl partisi yaşamalarına vesile olduk. Minik kardeşlerimiz, partide, kendileri için özel olarak organize edilen etkinlikler ile mutlu olduklarına inandığımız anlar yaşadılar. Renkli balonlar, şapkalar, maskeler ise ortama bir o kadar daha renk kattı. Çeşitli oyunlar oynadılar, dans ettiler, kendileri için hazırlanıp, paketlenen süpriz hediyelerini aldılar. Öğrencilerimizin elleri ile hazırladıkları çeşitli börek, çörek ve pastalarını yiyerek "Yeni Bir Yıl, Yeni bir Hayat” partisinin keyfini çıkardılar.” şeklinde konuştu.

Temelde projeye verilen destek ile, yeni yıl partisinin gerçekleşmesi için kendileri ile işbirliği halinde olan Osman Türkay Anaokulu Müdür Vekili Gamze Kondoz ile değerli öğretmenlerine teşekkür dileklerini de ileten Harmancı; “Çocukluk çağından itibaren, her bireyin güzel bir gelecek için eğitim görmesi gerektiği ve ileride hayal ettiği kariyere ulaşabilmesi için çalışması gerektiğinin bilincindeyiz. Fakat akademik eğitimlerin yanında, her çocuğun kendini keşfedebilmesi ve farklı şeyler deneyerek, kendini geliştirmesi gerekir. Çocuk gelişiminde; sosyal eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ve çocuklara etkinliklerle rengârenk farklı pencereler açmaya çalışarak gelecek için güzel adımlar atmaya çalışıyoruz.” dedi.

GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı, 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde de projeye farklı öğrenciler ile devam edeceklerini belirtti. Harmancı, ortaya koymuş oldukları projenin örnek teşkil etmesi temennisinde olduklarını ve ilerleyen zamanlarda geniş kitleye ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi.