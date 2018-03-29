BİR ÇINARIMIZI DAHA KAYBETTİK!

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından iş insanı Mustafa Lefkonuklu (Yüncü) 92 yaşında hayatını kaybetti. Lefkonuklu, dün ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye ailesi ve çok sayıda seveni katıldı

Duygu ALAN

Ülkenin tanınmış iş insanlarından Mustafa Lefkonuklu dün sabah evinde hayata gözlerini yumdu.

Mustafa Yüncü Lefkonuklu & Co.Ltd.’in bu günlere gelmesinde önemli rolü olan Mustafa Lefkonuklu’nun hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm çalışanlarını derin bir yasa boğdu.

Evli ve üç çocuk babası Mustafa Lefkonuklu, Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Lefkoşa Arasta Çarşısı’nın en eski esnaflarından olan Mustafa Lefkonuklu’nun Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’ndeki cenaze törenine, ailesi, Mustafa Yüncü Lefkonuklu & Co. Ltd. ailesi, Havadis ailesi ve Lefkonuklu’nun çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: Havadis