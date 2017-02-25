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25 Şubat 2017 Cumartesi 09:33

Bir Birimize Saygımız Kalmadı!

Bir Birimize Saygımız Kalmadı!
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Bir Birimize Saygımız Kalmadı!
Ülkede her anlamda yaşanan sıkıntılar vatandaşın tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Dün yol verme yüzünden minibüs şoförü ile paketçi genç bir birine girdi.


Ülkede her anlamda yaşanan sıkıntılar vatandaşın tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Dün Yeni Bakış’ın da merkez binasının yer aldığı Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan kavga sağduyulu vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi. Özel bir firmaya ait yolcu minibüsünün şoförü ile paketçi genç arasında trafikte yol verme konusunda yaşanan gerginlik bir anda cadde üzerinde itişip kakışmaya dönüşürken, yoldan geçen vatandaşın müdahalesiyle olay büyümeden önlendi.

Yeni Bakış



 
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