Bir Babanın Çağresizliği...

Hamza Eltutan, 17 yıl önce ailesiyle birlikte KKTC’ye yerleşti. Kendisine vatandaşlık da verildi. Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’e yerleşen ailenin 32 yaşındaki büyük kızları Nevin ile 22 yaşındaki Göknur, tedavi edilemeyen bir rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkum olmuş...Talihsiz baba 6 ay öncesine kadar çalışıp, evine yiyecek götürürken, eşinin de rahatsızlanıp yatağa düşmesinden sonra, işini bırakıp evde bakıcılık yapmaya başlamış...Gecesini, gündüzüne katıp çocuklarına ve eşine bakmaya çalışan fedekar baba yaşadığı sıkıntılar karşısında yardım sağlayabilmek için çalmadık kapı bırakmamış...“Kendim için değil, yatalak çocuklarım ve eşim için yetkililerden yardım istiyorum” diyor ve elini tutacak bir devlet kurumu arıyor.Üzüntülü baba Hamza Eltutan, yatağa mahkum iki kızına, eşinin belinden rahatsız olması sebebi ile yardımcı olamadığını, evin tüm yükünün kendi üzerinde olduğunu dile getirdi ve artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.Acılı baba her an, her saniye çocuklarının başında olmak zorunda. Çünkü onları yediriyor, temizliyor, yerlerini değiştiriyor.Hastalığın ne olduğu bilinmiyor Yapıcılık ve bahçe işleri ile uğraşan Hamza Eltutan, 2000 yılında adaya geldiğini, 17 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşadığını ve vatandaş olduğunu ifade etti.Eltutan, Büyük kızı Nevin’in 32, küçük kızı Göknur’un da 22 yaşında olduğunu ifade ederek, kızlarının uzun zamandır hasta bir şekilde yatağa mahkum yaşadığını belirtti. Nevin’in 12 yıl önce, küçük kızı Göknur’un ise yürümeye başladıktan sonra rahatsızlığını belirten Eltutan, çocuklarının hastalığın tam olarak ne olduğunun bilinmediğini savundu.Yetkililerden yardım isteyen üzüntülü baba şunları söyledi: “Kızlarımın hastalığının ne olduğunu bilmiyorum. Beyinden gelen bir hastalık olduğunu söylediler, tedavisinin olmadığını da eklediler. Büyükelçilikten yardım istedim, küçük miktar para vermek istediler. 5 nüfusa ben bakıyorum. İki çocuğum da yatalak olduğu için büyük illere götüremedim. Ben para artıramıyorum.Son 6 aydır kuruş kazanamıyorum. Eskiden kendi yağımızla kavruluyorduk. Son 6 aydır borçla yaşıyorum. 4 sene önce Kahramanmaraş Hastanesi’ne götürdük, tedavisi yok diye 2 yıllık rapor yazdılar. O raporla sigortalarını yaptırdım, o bittikten sonra sigortaları bitti çocukların. Müdürle konuştum, iptal etmeyin dedim, yaşları büyük dedi, iptal ettiler.Elçiliğe başvurdum, benim kartımın üzerine isimlerini yazdılar. İlaçları alıyorum. Ben kurul raporu istedim ve çocuklara aylık ödensin istedim, yapamayız dediler.Çocukların vatandaş olmadığını söylediler, bu yüzden yapamayacaklarını söylediler.“Aylık bağlanırsa çocuklara bakabiliriz''Çocukların bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını dile getiren Hamza Eltutan, “Eşim belinden rahatsız olduğu için çocuklarımı ben yediriyorum, özel ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Devletten talebim: çocuklara aylık bağlanması veya hanımla bize aylık bağlansın ki, biz bu çocuklara bakabilelim” dedi.DİYALOG