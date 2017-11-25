Bir ayda ikinci kez saldırdılar

Tepebaşı ’nda başıboş gezen köpekler bir buçuk aylık dört danayı parçalayarak telef etti

Tepebaşı köyünde başıboş gezen köpekler, önceki gece yine Hüseyin Gürşan’ın mandırasına saldırdı. Ekim ayında yine başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan mandırada hayvanları zarar gören Gürşan’ın zararı bu kez çok büyük.





Mandırada bulunan bir buçuk aylık dört danayı parçalayarak telef eden köpekler bir danayı da ağır yaraladı.

Hayvanlarını parçalanmış bulan Hüseyin Gürşan, hayvanlarının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.