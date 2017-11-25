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25 Kasım 2017 Cumartesi 09:11

Bir ayda ikinci kez saldırdılar

Bir ayda ikinci kez saldırdılar
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Bir ayda ikinci kez saldırdılar

Tepebaşı’nda başıboş gezen köpekler bir buçuk aylık dört danayı parçalayarak telef etti

Tepebaşı köyünde başıboş gezen  köpekler, önceki gece yine Hüseyin Gürşan’ın mandırasına saldırdı. Ekim ayında yine başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan mandırada hayvanları zarar gören Gürşan’ın zararı bu kez çok büyük.


Mandırada bulunan bir buçuk aylık dört danayı parçalayarak telef eden köpekler bir danayı da ağır yaraladı.

Hayvanlarını parçalanmış bulan Hüseyin Gürşan, hayvanlarının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Ekim ayında benzer olayı yine yaşayarak isyan eden Gürşan, av dönemi köpeklerin istemeyenlerin ovalara bıraktığını ve mandıralara saldırdıklarını söyledi.
Devrim DEMİR

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Anahtar Kelimeler
Hüseyin GürşanTepebaşı
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