Bir ayda ikinci kez saldırdılar
Tepebaşı’nda başıboş gezen köpekler bir buçuk aylık dört danayı parçalayarak telef etti
Tepebaşı köyünde başıboş gezen köpekler, önceki gece yine Hüseyin Gürşan’ın mandırasına saldırdı. Ekim ayında yine başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan mandırada hayvanları zarar gören Gürşan’ın zararı bu kez çok büyük.
Mandırada bulunan bir buçuk aylık dört danayı parçalayarak telef eden köpekler bir danayı da ağır yaraladı.
Hayvanlarını parçalanmış bulan Hüseyin Gürşan, hayvanlarının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.
Ekim ayında benzer olayı yine yaşayarak isyan eden Gürşan, av dönemi köpeklerin istemeyenlerin ovalara bıraktığını ve mandıralara saldırdıklarını söyledi.
Devrim DEMİR