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Bir Ay Önce Meydana Gelen Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti!

Yenierenköy’de yaklaşık bir ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Ali Cevat Tabiyet (E) bu akşamüzeri hayatını kaybetti.

Bir Ay Önce Meydana Gelen Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti!

Yenierenköy’de yaklaşık bir ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Ali Cevat Tabiyet (E) bu akşamüzeri hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:15
Bir Ay Önce Meydana Gelen Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti!

Yenierenköy’de yaklaşık bir ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Ali Cevat Tabiyet (E) bu akşamüzeri hayatını kaybetti.
Kaza, 6 Haziran’da Yenierenköy’deki 8 Ağustos Caddesi ile Şehit İbrahim Haşim Sokak’ın kesiştiği yol kavşağında meydana gelmişti.
Polis Basun Subaylığı açıklamasına göre, Yenierenköy’de sakin Ali Cevat Tabiyet (E-78), yönetimindeki JJ 424 plakalı salon araçla anayola çıkış yaparak Yeşilköy’de sakin Cüneyt Barış’ın (E-27) yönetimindeki EB 969 plakalı salon aracın önünü tıkamıştı. Kazada ağır yaralanan Tabiyet, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve ardından da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edilmişti. 
Kazada, EB 969 plakalı araç sürücüsü Cüneyt Barış (E-27) ve araçta yolcu olarak bulunan Heybet Bengi (E- 54) hafif yaralanmıştı. 
Polisin verdiği bilgiye göre, 78 yaşındaki Ali Cevat Tabiyet bugün saat 17.20'de yaşamını yitirdi.
 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 21:14
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