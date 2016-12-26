Bir Araç Tarlaya Uçtu



Lefkoşa-¬Gazimağusa anayolunda dün sabah 00.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Hüseyin Birşan adlı sürücü, sol şeritten sağ şeride geçmek isteyince sağ şeritten seyreden aracı görmedi ve Omar Jafar Sadeq Al Hanini‘nin yönetimindeki aracına çarptı. Kaza sonucu iki araç da yolda bulunan demir bariyerlere çarptı. Kaza, FV 947 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyreden Hüseyin Birşan’ın çift şeritli anayolda sol şeritte ilerlerken sağ şeride geçmek istemesiyle meydana geldi.Birşan sol şeritte seyrettiği esnada ilerlediği istikamette su birikintisi olduğunu gördü ve suya girmek istemedi. Bu yüzden dolayı yolun sağ şeridine geçmek isteyen Birşan, Omar Jafar Sadeq Al Hanini‘nin yönetimindeki EU 880 plakalı aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yolun içerisinde bulunan refüjdeki bariyerlere çarptı. Hüseyin Birşan’ın yönetimindeki FV 957 plakalı araç, bariyerlere çarptıktan sonra yolun solunda bulunan 3 metre derinliğindeki tarlaya uçtu. Kazanın sonunda Hüseyin Birşan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Melis Kaya ile Makbule Birşan hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.Diyalog