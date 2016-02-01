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Bir Annenin Feryadı

15 yaşında uyuşturucu batağına sürüklenen çocuk, elektrik direğine çıkarak herkesi korkuttu....

Bir Annenin Feryadı

15 yaşında uyuşturucu batağına sürüklenen çocuk, elektrik direğine çıkarak herkesi korkuttu....

01 Şubat 2016 Pazartesi 11:34
Bir Annenin Feryadı
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BİR ANNENİN FERYADI

Acı çeken anneden, hükümete: Onu kurtarın

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki A.V. uyuşturucu batağına sürüklenen yüzlerce genç ve çocuktan sadece bir tanesi...

Fakir bir ailenin oğlu olan A.V. dün bir miktar uyuşturucu kullandıktan sonra, ne yaptığını bilmez hale geldi ve mahallesindeki elektrik direğinin

üzerine tırmandı. Burada acaip sesler çıkarınca tüm mahalleli gibi annesinin de yüreği hopladı.

Talihsiz kadın durumu derhal polise bildirdi. Polis ise Elektrik Kurumu’ndan yardım alarak, A.V.’yi direkten aşağıya indirdi. Büyük üzüntü

yaşayan anne Diyalog aracılığıyla hükümet yetkililerine seslenerek “oğlumu tedavi ediniz, onu kurtarınız” dedi.

İlk defası değil…

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yaşadığı ve uçucu madde kullandığı iddia edilen A.V. ne eğitim sistemine ne de sosyal yaşama entegre oluyor.

Surlariçi’nde bulunan bir elektrik direğine çıkarak etrafı seyreden A.V. görenleri şaşkına çevirdi. 15 yaşındaki A.V’yi elektrik direğini tepesinde gören mahalle sakinleri ve annesi polis ile itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden polis ekipleri ise Kıb­Tek’ten teknik bir ekibin yardımına başvurdu. Mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki genç zaman zaman bu türden çılgınlıklara başvuruyor ve umulmadık hareketlerde bulunuyor.

Bir annenin feryadı

Olay yerinde feryat eden Anne V., oğlunun bir madde bağımlısı olduğunu, kendisini dinlemediğini, kriz geçirdiğinde yaşadıkları evi kırıp döktüğünü ve kendisine de şiddet uyguladığını ifade ederek göz yaşlarına boğuldu.

Gözü yaşlı anne, “Oğlumu kurtarın, o daha çok küçük tedavi ettirin” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Örs: Konu ile mutlaka ilgilenecek Diyalog muhabirinin görüşüne başvurduğu Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Umure Örs, konuyla ilgileneceklerini belirtirken, “Ne yazık ki bu tür vakalar var. Her biri bilgimize geldiği sürece ulaşmaya ve müdahale etmeye çalışıyoruz” dedi. Öte yandan Diyalog muhabirinin mahalle sakinlerinden aldığı bilgiye göre, A.V isimli genç uzun süredir madde bağımlısı, hırçınlıkları ve saldırgan tavırlarıyla dikkat çekiyor. 




DİYALOG


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Son Güncelleme: 01.02.2016 11:34
Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin Feryadı
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