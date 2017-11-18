Bir anda yola savruldu, sürücüler şok yaşadı!

Gazimağusa devlet hastanesi yolunda dün yaşanan olay görenlere “olacak şey değil” dedirtti...



Gazimağusa devlet hastanesi yolunda dün yaşanan olay görenlere “olacak şey değil” dedirtti.

RHA 254 plakalı van araç hastane yolunda seyrederken bir anda arka kapıları açıldı. Arabada gelişi güzel tedbir alınmadan taşınan tekerlekli hasta yatağı yol ortasına devrildi. Bir süre tekerleri üzerinde giden yatak, daha sonra yan devrildi.

RHA 254 plakalı van arabanın arkasında seyreden araçların ışık ve kornalarla yaptığı ikaz sonucu araç durdu ve sürücüsü yolda yan devrilen hasta yatağını almak için koşturdu. Olay sırasında RHA 254 plakalı vanın arkasında seyreden araçlar güçlükle durabildi. Önüne hasta yatağı düşenn iki sürücü bir süre şok yaşadı.