Bir Anda Alev Aldı



Gazimağusa'da Orman Yolu Sokak üzerinde park halinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan sahibi meçhul araç dün saat 12.30 sularında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yanmaya başladı .İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın arka kısmına bulunan çarşaf, yorgan vb eşyalar ile aracın ön koltuk ve göğüs kısmı yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Yeni Bakış