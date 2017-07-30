Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Temmuz 2017 Pazar 07:40

Bir Anda Alev Aldı

Bir Anda Alev Aldı

Bir Anda Alev Aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Bir Anda Alev Aldı
Gazimağusa’da bir sokakta park halinde duran araçta yangın çıktı.

Gazimağusa'da Orman Yolu Sokak üzerinde park halinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan sahibi meçhul araç dün saat 12.30 sularında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yanmaya başladı .

İçindeki malzemeler yandı
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın arka kısmına bulunan çarşaf, yorgan vb eşyalar ile aracın ön koltuk ve göğüs kısmı yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜ TÜRKİYE TERCİH FUARINDAN SONRA ŞİMDİ DE KAHİRE' DE KAÜ TÜRKİYE TERCİH FUARINDAN SONRA ŞİMDİ DE...
Akpınar: “ Küresel Başarıları Ülkemize Getirmeye Devam Edeceğiz” Akpınar: “ Küresel Başarıları Ülkemize Getirmeye...
VE TESSETTÜR OTEL FALİYETTE VE TESSETTÜR OTEL FALİYETTE
Uyuşturucudan İki Kişi Tutuklandı Uyuşturucudan İki Kişi Tutuklandı
Erçin Yoğun Bakımda Erçin Yoğun Bakımda
“EGEMEN DEVLETİMİZDE GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ” “EGEMEN DEVLETİMİZDE GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

KAÜ TÜRKİYE TERCİH FUARINDAN SONRA ŞİMDİ...
''Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kahire de aday öğrencilerle buluştu''

Haberi Oku