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Bir 50 yıl daha sonuçsuz müzakere yapamayız

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, “Hiç kimse bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir." dedi

Bir 50 yıl daha sonuçsuz müzakere yapamayız

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, “Hiç kimse bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir." dedi

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:43
Bir 50 yıl daha sonuçsuz müzakere yapamayız
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, “Hiç kimse bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir." dedi.

Akıncı, yeni yıl dolayısıyla basın mensuplarına resepsiyon verdi.

Konuşmasında 2017 yılının Kıbrıs sorunu bağlamında yoğun bir yıl olduğunu belirten Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmelerden daha güzel haberlerle dönmeyi arzu ettiğini vurguladı.

AA'nın haberine göre, Kıbrıs Türk tarafının bu süreçte adım atan, inisiyatif alan taraf olduğunun uluslararası toplum tarafından da görüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenliğini garanti altına alacak, bunun yanında Kıbrıs Rum toplumunun da haklarını göz ardı etmeyecek, adil, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için elimizden geleni yaptık. Sonuç elde edilemediyse Kıbrıs Türk tarafının tutumu nedeniyle değildir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE GEREKEN AÇILIMLARI YAPTI"

Akıncı, Türkiye’nin bu süreçte gereken açılımları yaparak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve muhataplarına ulaştırdığına işaret etti. Aslolanın hedefe varmak olduğunu belirten Akıncı, "bunun olmamış olmasının herkeste bir burukluk yarattığını" ifade etti.

''HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK''

Gelinen noktada hiç kimsenin Kıbrıs Türkü'nü ambargolar altında yaşatmaya hakkı olmadığına dikkati çeken Akıncı, “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse, bizden bir 50 yıl daha sonuçsuz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda müzakereleri yürütmemizi beklememelidir. Bu mümkün değildir. Eskiden yapılanların tekrarını yaptığınız zaman aynı sonuçlara varacağınız ortadadır." dedi.

Akıncı, uluslararası toplumun Kıbrıs Türkü'nü dışlamakla aslında çözümsüzlüğe katkı yaptığını, Kıbrıs Türkü'nün Avrupa Birliği normlarına uyum sürecinin askıya alındığını kaydederek, “Bundan daha büyük bir yanlış olamaz. Aslında Rum tarafı açısından da bundan daha büyük bir yanlış olamaz. Kıbrıs Türkü'nün AB normlarına yanaşması hiç kimseye zarar vermez.” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında ocak ve temmuz ayında İsviçre'de yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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