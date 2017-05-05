Bingöl'de Tren Geçişi Sırasında Patlama



Bingöl'ün Genç İlçesi'nden Tatvan İlçesi'ne sefer yapan posta treninin geçişi sırasında, daha önceden demiryoluna PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, posta treni Genç İlçesi'ne döndü.Genç- Tatvan seferini yapan posta treni, saat 16.00 sıralarında, kalktıktan bir süre sonra, PKK'lı teröristler raylara tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, raylarda hasar meydana geldiği için posta treni Genç istasyonuna dönmek zorunda kaldı.Patlama sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirek, operasyon başlatıldı.