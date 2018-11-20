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Binboğa hayvan yemlerinde indirim
YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
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Binboğa hayvan yemlerinde indirim

Binboğa hayvan yemlerinde indirim

20 Kasım 2018 Salı 07:57
Binboğa hayvan yemlerinde indirim

Binboğa Yem Fabrikası, bugünden itibaren büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemlerinde indirime girdiğini açıkladı.

Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm vatandaşlarımızın hangi zor şartlarda hayvancılık yapmış olduklarının da bilincindeyiz. Yönetim Kurulumuz hayvancımızı düşünerek sorumluluk üstlenerek, Karma Hayvan Yeminde indirime gitmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kooperatifin asli görevinin Kıbrıs Türk hayvancısına destek vermek ve yardım etmek olduğu kaydedilen açıklamada, “Binboğa Yem Fabrikası olarak zor zamanlarda elimizi taşın altına hiç çekinmeden koyacağımızı daha önce defa kez belirtmiştik” denildi.
 

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:03
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