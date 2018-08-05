Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Tartışıldı!

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar ve Borsalar Birliği (KTMMOB), taslak çalışması tamamlanan Binaların Yangından Korunması Tüzüğü’nü tanıtıp, genel bilgi verdiği panel gerçekleştirdi.

KTMMOB’dan yapılan açıklamaya göre, AKM Konferans Salonu’ nda yapılan panel KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Aysal, daha fazla geç kalmadan bu konuda önlem alınması ve sektörün buna hazırlanması gerektiğini ifade ederek, tüzüğün önemini anlattı ve yasallaşması için gerekli mücadelenin verileceğini belirtti.

Aysal, ümidinin bu önemli toplumu ilgilendiren konuda siyasi iradenin de sahip çıkıp bir an önce yasallaşma sürecini başlatılması ümit ettiğini aktardı.

Seren Aysal, tüzük yapmanın, bunların projelere yansıtmanın önemli çalışmalar olduğunu ama yeterli olmadığını, önemli olanın bu yapılan çalışmanın ve projelerin sahada bir tamam uygulanması ve denetlenmesi olduğunun altını çizdi.

KTMMOB’ın bir taraftan yasallaşma sürecine odaklanırken, diğer taraftan da bağlı odalarla birlikte projelere yangınla ilgili tedbirlerin eklenmesi için kararlar üreteceğini ve üye eğitimine başlanacağını belirtti. Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Hazırlama Komitesi ve katkı koyan İtfaiye Müdürlüğü’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Panel açılış konuşmasını yapan Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Hazırlama Komitesi Koordinatörü Sümer Kaya, çalışma süreci, yangınların ülkemizde yarattığı sorunlar ve hazırlanan tüzük hakkında bilgi verdi ve yasallaşma sürecinin hızlı olması gerektiğinin altını çizdi.

KTMMOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası’ndan Halil Erensu, Mimarlar Odası’ndan Kozan Uzunoğlu, İnşaat Mühendiseri Odası’ndan Mahmut Betoncu, Makine Mühendisleri Odası’ndan Yunus Terlik, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Zeka Fındık tarafından mesleki ilgili alanlarına giren bölümlerin aktarılması ve uygulamaya yansıması hakkındaki bilgilendirme sonrasında katılımcıların soru, görüş ve önerileriyle panel tamamlandı.

