banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Polisiye Olaylar...
Polis haberleri...
En Fazla Yağış Girne’ye Düştü!
En çok yağış alan bölgeler...
Barda hırsızlık
BARDA HIRSIZLIK
70 torba hayvan yemini çaldılar
70 TORBA HAYVAN YEMİNİ ÇALDILAR
banner282

Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Tartışıldı!

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar ve Borsalar Birliği (KTMMOB), taslak çalışması tamamlanan Binaların Yangından Korunması Tüzüğü’nü tanıtıp, genel bilgi verdiği panel gerçekleştirdi. 

Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Tartışıldı!

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar ve Borsalar Birliği (KTMMOB), taslak çalışması tamamlanan Binaların Yangından Korunması Tüzüğü’nü tanıtıp, genel bilgi verdiği panel gerçekleştirdi. 

05 Ağustos 2018 Pazar 10:15
Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Tartışıldı!

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar ve Borsalar Birliği (KTMMOB), taslak çalışması tamamlanan Binaların Yangından Korunması Tüzüğü’nü tanıtıp, genel bilgi verdiği panel gerçekleştirdi. 
KTMMOB’dan yapılan açıklamaya göre, AKM Konferans Salonu’ nda yapılan panel KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Aysal, daha fazla geç kalmadan bu konuda önlem alınması ve sektörün buna hazırlanması gerektiğini ifade ederek, tüzüğün önemini anlattı ve yasallaşması için gerekli mücadelenin verileceğini belirtti.
Aysal, ümidinin bu önemli toplumu ilgilendiren konuda siyasi iradenin de sahip çıkıp bir an önce yasallaşma sürecini başlatılması ümit ettiğini aktardı. 
Seren Aysal, tüzük yapmanın, bunların projelere yansıtmanın önemli çalışmalar olduğunu ama yeterli olmadığını, önemli olanın bu yapılan çalışmanın ve projelerin sahada bir tamam uygulanması ve denetlenmesi olduğunun altını çizdi. 
KTMMOB’ın bir taraftan yasallaşma sürecine odaklanırken, diğer taraftan da bağlı odalarla birlikte projelere yangınla ilgili tedbirlerin eklenmesi için kararlar üreteceğini ve üye eğitimine başlanacağını belirtti. Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Hazırlama Komitesi ve katkı koyan İtfaiye Müdürlüğü’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Panel açılış konuşmasını yapan Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Hazırlama Komitesi Koordinatörü Sümer Kaya, çalışma süreci, yangınların ülkemizde yarattığı sorunlar ve hazırlanan tüzük hakkında bilgi verdi ve yasallaşma sürecinin hızlı olması gerektiğinin altını çizdi.
KTMMOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası’ndan Halil Erensu, Mimarlar Odası’ndan Kozan Uzunoğlu, İnşaat Mühendiseri Odası’ndan Mahmut Betoncu, Makine Mühendisleri Odası’ndan Yunus Terlik, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Zeka Fındık tarafından mesleki ilgili alanlarına giren bölümlerin aktarılması ve uygulamaya yansıması hakkındaki bilgilendirme sonrasında katılımcıların soru, görüş ve önerileriyle panel tamamlandı.
 


banner288
Son Güncelleme: 05.08.2018 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
YDP’den Randevu Açıklaması
YDP’den Randevu Açıklaması
Basın Örgütlerinden Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Eleştiri!
Basın Örgütlerinden Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Eleştiri!
En Fazla Yağış Girne’ye Düştü!
En Fazla Yağış Girne’ye Düştü!
Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Yeniden Mustafa Çaluda!
Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Yeniden Mustafa Çaluda!
UBP Milletvekili Sucuoğlu, Zamları Eleştirdi!
UBP Milletvekili Sucuoğlu, Zamları Eleştirdi!
İki araç karşı şeride geçti
İki araç karşı şeride geçti
Ataoğlu: ''Hilton'un Ercan'dan gelişi ülke tanıtımı için önemli''
Ataoğlu: ''Hilton'un Ercan'dan gelişi ülke tanıtımı için önemli''

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim