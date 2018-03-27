BİN PİŞMAN OLDU!

Pile Köyü yakınlarındaki 20 dönüm arsasını Rum bir şirkete satmaya kalkışan Güray Kafa, hem dolandırıldığını hem de hakkında tutuklama emri çıkarıldığını öne sürdü

Kıbrıslı Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü yakınlarında dedesine ait 20 dönüm arazi satışı için Rum bir şirketle anlaştığını ancak şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden Güray Kafa, hakkını aramak için Larnaka mahkemesine başvurdu.

Tam davayı kazanacakken, bu kez de Rum avukat tarafından dolandırıldı. Bunlarda yetmezmiş gibi Rum tarafında hakkında tutuklama emri çıkarılan Beyarmudu Köyü sakinlerinden Güray Kafa, hakkını aramak için çıktığı yolda başına gelenleri Diyalog’a anlattı.

Rum şirket bizi kandırdı

Pile Köyü yakınlarında turistik olan bölgede dedesine ait 20 dönüm arazi olduğunu söyleyen Kafa, Rum bir şirketin arazi için talip olduğunu, kendilerinin ise iyi niyet göstererek şirketle satış konusunda anlaştıklarını söyledi. Anlaşmanın Rumca yazıldığını ve kendisine anlaşmaya, “arazi ilk 6 ay içerisinde satılamayacak” şeklinde madde konulduğunun söylendiğini belirten Kafa, 6 aylık sürenin yalan olduğunu, aslında arazinin ömür boyu satışının engellediğini öğrendiklerini ve kandırıldıklarını anladıklarını ifade etti.

Davayı kazanacakken avukat devreye girdi

Larnaka mahkemesinde dava açtıklarını, davayı tam kazanacakken, bu kez de haklarını savunmak için tutmuş oldukları Rum avukatın, karşı tarafa 40 bin Euro vermelerini ve anlaşmalarını teklif ettiğini belirten Kafa, iyi niyet göstererek bu teklifi de kabul ettiklerini söyledi. Avukatları tarafından mahkeme tarihinin kendilerine bildirilmediğini, mahkeme tarafından para cezasına mahkûm edildiklerini anlatan Kafa, yine avukatları yüzünden kendilerine fazladan ceza kesildiğini, kendisinin de cezayı ödemeden ayrıldığını ve bu nedenle hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Babasının da 1988 yılında benzer şekilde hakkında tutukluluk kararı çıkarıldığını ve emri uygulamaya gelen barış gücü askerleri tarafından öldürüldüğünü anımsatan Kafa, “Benimde şu an can güvenliğim yok, ölüm tehlikesi altındayım” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklere ait mallar talan ediliyor

Arsalarının değerinin 2 milyon Euro olduğunu, ancak kendilerine oynanan oyunun amacının arsanın değerini 500 bin Euro’ya düşürmek olduğunu iddia eden Kafa, Larnaka mahkemelerinde Yargıçların verdiği yetkilerle avukatların Kıbrıslı Türklere ait malları talan ederek, satıldığını iddia etti. Kafa, kendileri gibi mağdur durumda olan birçok Kıbrıslı Türk’ün olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Diyalog