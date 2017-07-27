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27 Temmuz 2017 Perşembe 14:29

“Bilişim Teknolojileri Alanında Fikirlerinle Gel, Hayallerin Gerçek Olsun” Temalı Yarışma Sonuçlandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile işbirliği içerisinde düzenlediği; “Bilişim Teknolojileri Alanında Fikirlerinle Gel, Hayallerin Gerçek Olsun” temalı yarışma sonuçlandı.

'Bilişim Teknolojileri Alanında Fikirlerinle Gel, Hayallerin Gerçek Olsun” Temalı Yarışma Sonuçlandı
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 Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile işbirliği içerisinde düzenlediği; “Bilişim Teknolojileri Alanında Fikirlerinle Gel, Hayallerin Gerçek Olsun” temalı yarışma sonuçlandı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojileri alanında çok değerli projelerin sunulduğu yarışmada; Ayşem Zorlu, Mustafa Pehlivan ve Ramazan Güneş ödül kazandı.

Türk Ekonomi Bankası, yarışmayı kazanan girişimcilere İstanbul TEB Girişim Evi’nde 10 gün süresince eğitim, proje fikirlerini hayata geçirmek için danışmanlık ve potansiyel yatırımcılarla tanışma fırsatı; KTTO ulaşım ve konaklama masrafları; Kuzey Kıbrıs Turkcell ise fikrin hayata geçmesi aşamasında koçluk, veri merkezinde barındırma ve fikrin hayata geçmesi sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre iş modeli geliştirme fırsatları sağlayacak.

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