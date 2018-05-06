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“Bilinçli toplum, sağlıklı gelecek için yürüyoruz” etkinliği düzenlendi

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliği ve Telsim ana sponsorluğunda “Bilinçli Toplum, Sağlıklı Gelecek İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi.

“Bilinçli toplum, sağlıklı gelecek için yürüyoruz” etkinliği düzenlendi

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliği ve Telsim ana sponsorluğunda “Bilinçli Toplum, Sağlıklı Gelecek İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:19
“Bilinçli toplum, sağlıklı gelecek için yürüyoruz” etkinliği düzenlendi

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliği ve Telsim ana sponsorluğunda “Bilinçli Toplum, Sağlıklı Gelecek İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi.

Yürüyüş ve koşu olmak üzere 4 kategoride düzenlenen etkinlik Lefkoşa’da  Kumsal Parkı önünde saat 09.45’te başladı.

Yarışmanın startını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar birlikte verdi.

Etkinliğe,  LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve KISAA İnisiyatifi Derneği Başkanı Nilüfer Rahmioğlu Ramiz’in yanı sıra, eski Meclis Başkanı Sibel Siber de katıldı.

Yürüyüş ve koşu öncesi eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yapıldı.

Etkinlik Surlariçi güzergahı izlenerek başlangıç noktası olan Kumsal Parkı’nda sona erecek.
 


Son Güncelleme: 06.05.2018 11:32
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