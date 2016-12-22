Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 08:45

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “Uzay Gözlemi” Konulu Proje Hazırladı

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Başkanı Behcet Çelebi, kısa bir süre önce dernek çatısı altında kurdukları Beyin Akademisi’nde ‘Uzay Gözlemi’ konulu proje hazırladıklarını açıkladı.

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, 'Uzay Gözlemi” Konulu Proje Hazırladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Başkanı Behcet Çelebi, kısa bir süre önce dernek çatısı altında kurdukları Beyin Akademisi’nde ‘Uzay Gözlemi’ konulu proje hazırladıklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Behcet Çelebi, projenin en temel amacının, uzay bilimleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve halkı uzay bilimleri hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Proje kapsamında okullarda öğrenim gören öğrencilere de uzay kampı yapma imkanı sunulacağını ifade eden Çelebi, “Bu bağlamda Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği ilk teleskopunu alarak projenin gerçekleşmesi adına ilk adımı atmıştır. İki profosyenel teleskopun ise İngiltere’den getirilmesi adına, firma ile görüşülerek teleskopların siparişi verilmiştir” dedi. 

Ülkemizde astronomiyle ilgili herhangi bir faaliyetin yapılmamasının üzücü olduğunu dile getiren Çelebi, “İşte bu nedenle Beyin Akademisi bu projenin gerçekleştirilmesi adına çalışmalarına başlamıştır. Kısa bir süre içerisinde ise düzenlenecek olan uzay kampları hakkında halkımıza detaylı bilgiler verilecektir.  Bu projeye destek vermek isteyen kuruluşlarla da işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Bilimsel DüşünceUzay Gözlemi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS’tan Hükümete “Faşistsiniz” Suçlaması KTAMS’tan Hükümete “Faşistsiniz” Suçlaması
Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi
Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Su Boru Hattında Patlama Nedeniyle Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Su Boru Hattında Patlama...
‘ÇOCUK İSTİSMARI YA DA İHMALİNE’ KARŞIN EN İYİ TEDBİR YİNE EĞİTİMDİR ‘ÇOCUK İSTİSMARI YA DA İHMALİNE’ KARŞIN...
Aşırı Yağış Ve Fırtına… Aşırı Yağış Ve Fırtına…
Telekomünikasyon Dairesi Santraline Yıldırım Düştü Telekomünikasyon Dairesi Santraline Yıldırım Düştü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

KTAMS’tan Hükümete “Faşistsiniz” Suçlaması
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Vakıflar Bankası’nda çalışan personelin görev yerlerinin...

Haberi Oku