BİLİMİN IŞIĞINDA KAÜ

Vechi; programda gerçekleştirdiği konuşmasında, KAÜ’nün bilimin ışığında, yüksek kalitede eğitim ve öğretim vererek, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmayı hedefledğinin, bu araştırma sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylaşmak ve küresel bilgi birikimine katkı sağlamayı ilke edindiğini vurguladı.KAÜ Genel Sekreteri Vechi, KAÜ birebir eğitim sistemine önem veren bir kurum olarak, KAÜ’nün kuruluşundan bugüne misyon olarak disiplinlerarası eğitim sistemini, öğrencilere bölge ile birlikte kültürel ve sosyo ekonomik yönden gelişmesine de katkı koyarak, ulusal boyutta analitik düşünüp karar veren ve çözüm üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.Vechi; KAÜ Akademik ve idari kadrosunun yanında, üniversitenin konuşlanmış olduğu bölge halkından ve esnafından aldıkları olumlu geri dönüşlerin de kendilerini ayrıca çok mutlu ettiğini kaydetti.Vechi ; Arabahmet bölgesi ile ilgili olarak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin bölgede yarattığı ivme ve sosyal etkinlik projelerinin de yer aldığı çalışmalarla, aynı zamanda esnafın sorunlarını, geçmişten geleceğe ışık tutan bilgileri ve yapılacak projeler konusunda aydınlatıcı bilgiler verdiğini, yapılan bu çalışmalarla öğrencilere pratik açıdan doğal bir ortam sağlandığını da ifade etti.