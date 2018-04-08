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“Bilgisayar bağımlılığı gençlerde inme riskini artırıyor”

“Bilgisayar bağımlılığı gençlerde inme riskini artırıyor”

08 Nisan 2018 Pazar 16:16
“Bilgisayar bağımlılığı gençlerde inme riskini artırıyor”
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Her yıl inme nedeniyle 40 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Bunun yaklaşık 15 bini geç kalmadan dolayı. Her gün yarım saat yürümek, kilo vermek, uyku hastalığı varsa bunun önlemini almak, üç öğün sebze ve meyve tüketmek inme riskini azaltıyor. Uzun süre bilgisayar karşısında hareketsiz oturmak ise gençlerde dahi inme riskini artırıyor” dedi.

asından büyük bir felç gelebilir. Her yıl inmeden dolayı 40 bin insan hayatını kaybediyor. Bunun yaklaşık 15 bini geç kalmadan dolayı. Her gün yarım saat yürümek, kilo vermek, uyku hastalığı varsa bunun önlemini almak, üç öğün sebze ve meyve tüketmek inme riskini azaltıyor. Uzun süre bilgisayar karşısında hareketsiz oturmak ise gençlerde dahi inme riskini artırıyor. Özellikle bilgisayar başında oturan gençler ve çocuklarda, fiziksel aktivitenin yetersiz olması, hareketsiz kalmak kan yağlarının artmasına ve kan dolaşımının bozulmasına neden oluyor. Belirli saatlerde mola verip egzersiz yapılmalıdır.”

İNMEDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Öztürk, sigara, diyabet, alkol, obezite ve fizik egzersizlerinin önlenebilir risk faktörleri arasında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Kişinin yüzünde asimetri oluşmuşsa, konuşma bozukluğu varsa, kolda ya da bacakta aniden oluşan kuvvetsizlik ve uyuşma oluşmuşsa bu yüzde 95 inmedir. Bu yüzden en yakın nöroloji uzmanının olduğu merkeze başvurulmalıdır. Son yıllarda nörolojik hastalıklarda tedavide en fazla iyileşmenin sağlandığı alan inme hastalığıdır. Önceden damarda bir pıhtılaşma olduğunda elimizden bir şey gelmiyordu ancak şu an olanaklar o kadar güçlü ki damar içindeki pıhtıyı ya eritiyoruz ya da uygun vakalarda çekebiliyoruz. Bu şekilde tedavi olan hastaların da üçte biri tamamen düzeliyor.”

“TEDAVİ İÇİN ELİMİZDE HER TÜRLÜ İMKAN MEVCUT”

Geçmişte inme hastalığı geçirenlerin felç kalacağına kesin gözüyle bakıldığını vurgulayan Öztürk, “İnmeyi tanımak ve fark etmek son derece kolay. Tedavi için elimizde her türlü imkan da mevcut ancak hastalarımız tüm gelişmelere ve inme belirtilerine rağmen hastaneye gelmekte geç kalıyor. Bize ortalama 5. saatte geliyorlar. Bu yüzden tedaviden etkin şekilde yararlanamıyorlar. Belirtilerin ortaya çıkmasından sonra hastalar en kısa zamanda bize gelmelidir” şeklinde konuştu.

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