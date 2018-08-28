Bilgehan: “Acilen üretim ekonomisine geçilmesi gerekiyor”

Hayata Dokun Hareketi Sözcüsü Hasan Bilgehan, ekonomik krizden çıkış yolunun, üretim ekonomisine geçilmesi olduğunu, aksi takdirde “ülkedeki göç ve bunalımın daha da derinleşeceğini” savundu.

Yazılı açıklama yapan Bilgehan, ekonomik krizin ülkeye yansımasının ciddi boyutta olduğunu, başta işçi ve emekçileri etkileyen krizden çıkış faturalarının da bu kesime yüklendiğini iddia etti.

Bilgehan, tarım ve temel ihtiyaç ürünlerindeki üretimin geliştirilip teşviklendirilmesinin topluma umut aşılayacağı gibi, kısmi kendi kendine yeterlilik de sağlayacağını belirtti.

“Devletin üretim araçlarını yeniden ele geçirmesi gerekliliğini, doğaya uyumlu, çağdaş üretim modellerinin hayata geçirilip, kooperatifleşmelerin artırılıp dayanışma ruhunu yaratmak gerekiyor. Çok geç olmadan geleceğe yatırım yapan bir toplum haline gelmemiz için üretime geçilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullanan Bilgehan, zamları toparlayıcı tek çarenin üretimden geçtiğini kaydetti.

