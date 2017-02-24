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24 Şubat 2017 Cuma 06:50

Bileklerini jiletle kesti...

Uyuşturucu vermediği gerekçesiyle Uğur Özbayır’ı yaralamaktan dört ay önce cezaevine gönderilen Mehmet Mavideniz, orada da rahat durmadı.

Bileklerini jiletle kesti...
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Kendisine uyuşturucu vermediği gerekçesiyle dört ay önce Uğur Özbayır'ı jiletle kolundan yaralayan ve kürekle döven Mehmet Mavideniz bu kez de kendi kendini jiletle yaraladı.

Uğur Özbayır’ı jilet ve kürekle yaralamaktan yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilen Mavideniz’in dün eline geçirdiği bir jiletle bileklerini kesip, göğsüne çizikler atarak intihara teşebbüs ettiği bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Mavideniz’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Barış, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde de kontrolden geçirildiği, olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mahkeme avlusunda olay çıkarmıştı

Yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık kendisini jiletleyen veya yüksek binalara çıkarak canına kıyma teşebbüsleriyle gündeme gelen Mehmet Mavideniz, 26 Ekim 2016'da kendisine uyuşturucu vermediği gerekçesiyle Uğur Özbayır'ı jiletle kolundan yaralayıp, kürekle, el ve ayaklarına vurarak ciddi şekilde darp etmiş, mahkemenin bağladığı teminat emri gereği de yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmişti.

Vücudunun her yerinde jilet yaraları bulunan genç, mahkeme kararına tepki göstermiş ve adeta krize girmişti.

Mahkemede hareketleriyle etrafına korku saçıp tedirginlik yaratan genç, mahkeme salonundan çıkar çıkmaz, kendisini cezaevine götürmek isteyen polislere de zor anlar yaşatmıştı.

Mehmet Mavideniz, önce başını kapıya vurmuş, daha sonra kendisine makul güç kullanan mahkemede görevli polis memuru Mustafa Mendeli'ye tekme atmıştı.

Küfürler eden genç, polis memuruna "Sen öldün Mustafa, seni yaşatmayacağım" diyerek şiddet tehdidinde bulunmuştu.

Mehmet Mavideniz, bir yakınının konuşup kendisini sakinleştirmesi üzerine polis aracına bindirilerek önce hastaneye, daha sonra da cezaevine götürülmüştü.

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