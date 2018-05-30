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Bican’ın seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretleri sürüyor…

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’un acil olarak bir imar planına ihtiyacı olduğunu ve göreve geldiğinde ilk adımı bu konuda atacağını vurguladı.

Bican’ın seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretleri sürüyor…

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’un acil olarak bir imar planına ihtiyacı olduğunu ve göreve geldiğinde ilk adımı bu konuda atacağını vurguladı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
Bican’ın seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretleri sürüyor…

CTP GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİCAN GÜZELYURT’UN ACİL OLARAK BİR İMAR PLANINA İHTİYACI OLDUĞUNU VE GÖREVE GELDİĞİNDE İLK ADIMI BU KONUDA ATACAĞINI KAYDETTİ


CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’un acil olarak bir imar planına ihtiyacı olduğunu ve göreve geldiğinde ilk adımı bu konuda atacağını vurguladı. 


CTP’den yapılan açıklamaya göre, Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları dün Güzelyurt’taki ziyaretleri kapsamında Maden ve Jeoloji, İskan, Su İşleri, Ticaret, Posta ve Sosyal Yardım Daireleri ile Güzelyurt’taki Polis, Mahkemeler, Savcılık yanında Doğa ve Arkeoloji Müzesini ziyaret etti.


Bican ve ekibi ziyaretlerde çalışanlarla sohbet etti, yurttaşların sorunlarını dinledi; görüş ve önerilerini aldı.


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Daha sonra Güzelyurt’taki Barış ve Özgürlük İlkokullarını ziyaret eden CTP’li ekip, öğretmenler ile sohbet etme imkanı bularak, Güzelyurt’un geleceğine dönük görüş ve düşüncelerini paylaştı.


“KÖYLERİMİZLE BİRLİKTE KALKINACAĞIZ”


Belediyeye güvenilir, herkesi kucaklayan, vizyon sahibi ve çağdaş belediyecilik anlayışında olan yeni bir ekibin gelmesi gerektiğini vurgulayan Bican, son üç dört yılda üniversite öğrenci sayısının da plansız yapılaşmanın da arttığını kaydetti ve bunun Güzelyurt’un geleceğine dönük endişeleri çoğalttığını kaydetti.


CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’un acil olarak bir imar planına ihtiyacı olduğunu ve göreve geldiğinde ilk adımı bu konuda atacağını vurguladı. Bican, halkın görüş, öneri ve desteği ile birlikte Güzelyurt ve köylerini yapılacak doğru projeler ile daha güzel yapacağını, Güzelyurt’un köyleri ile birlikte kalkınacağını da ifade etti.


 


Son Güncelleme: 30.05.2018 19:51
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