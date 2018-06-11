Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt’un son 20 yılda çok geriye gittiğini savunarak “Değişim kaçınılmaz” dedi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis Üyesi adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kurtuluş İlkokulu, Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Maarif Koleji, Kütüphane, İtfaiye, Şehit Turgut Ortaokulu ve Fikri Karayel İlkokulu’nu ziyaret etti.



Bican ve ekibi, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu sergisi ve kermesini de ziyaret ederek açılışa katıldı.





Ziyaretlerde yurttaşlar Bican ve heyetine beklentilerini aktardı.CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda gelinen durumun Güzelyurtluların kaderi olmadığını, bunu değiştirme gücünün elde olduğunu kaydetti.Göreve geldiğinde el birliği ile Güzelyurt’un daha ileriye taşınacağını ifade eden Bican, “Güzelyurt son 20 yılda çok geriye gitti, değişim kaçınılmaz” dedi.