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Bican: “Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları, Güzelyurt çarşısını ve açık pazarı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

Bican: “Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları, Güzelyurt çarşısını ve açık pazarı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:39
Bican: “Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları, Güzelyurt çarşısını ve açık pazarı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği Bican, “Güzelyurtlu değişim istediğini bu kez gösterecek. Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz” dedi.

Adil, eşit ve kucaklayıcı bir belediye yaratmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Bican, temiz, planlı, yaşanabilir bir kent sözü verdi.

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“BELEDİYEYE GÜVEN ARTACAK”

Bican kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek sorunları ve belediyenin yanlış tutum ve icraatlarını çok iyi bildiğini, iş bilen bir ekiple göreve geleceğini, söz verdiği projeleri derhal hayata geçirmek için gece gündüz çalışacaklarını ve Güzelyurtluların belediyeye duyduğu güveni artıracağını söyledi.

Güzelyurt’un hak ettiği hizmeti alacağını vurgulayan Bican, “Aklımız, fikrimiz Güzelyurt. Çok işimiz var, gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 17:33
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