Bıçaklı: “Zamları ya geri alın ya da halkın kaybettiği alım gücünü yerine koy”

TÜRK SEN’DEN HÜKÜMETE ZAM ELEŞTİRİSİ

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, son günlerde akaryakıt başta olmak üzere elektriğe, gaza ve diğer bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla halkın alım gücünün neredeyse yüzde 40 oranında gerilediğini kaydetti.



Bıçaklı, “Bu nedenle son yapılan zamları ya geri alın yada halkın kaybettiği alım gücünü çok acil olarak yerine koyun” dedi.



Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ülkeyi yöneten hükümetlerin zam yaparak, devlet bütçesinin açıklarını kapatmaya çalıştığını kaydetti.



Özellikle son dönemlerde dövizin aşırı derecede yükselmesi sebebiyle halkın yaşamını insanca sürdürebilmesi gün geçtikçe zorlandığını kaydeden Bıçaklı, “Ülkeyi yönetenler bunları da göz önünde bulundurarak yaşamı ucuzlatarak halka yardımcı olmak yerine hergün zam yaparak insan yaşamını zora sokmaktadırlar” dedi.



