FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Kasım 2017 Salı 09:59

BIÇAKLI, MİLLETVEKİLLERİNE POLİS YASASI’NI HATIRLATTI

BIÇAKLI, MİLLETVEKİLLERİNE, “ESAS GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRİN, MECLİS’TE NİSABI SAĞLAYIN VE POLİS YASASI’NI BİR AN ÖNCE GEÇİRİN” ÇAĞRISI YAPTI

BIÇAKLI, MİLLETVEKİLLERİNE POLİS YASASI'NI HATIRLATTI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, polis örgütüyle ilgili yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesini istedi.

Bıçaklı, yazılı açıklamasında, polislerin, özellikle emeklilik konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Arslan Bıçaklı, komitede oybirliğiyle onaylanan yasa önerisinin nisap sorunu nedeniyle dün Meclis’te görüşülemediğine işaret ederek, polislerle alay edildiğini savundu.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, milletvekillerine, “Esas görevinizi yerine getirin, Meclis’te nisabı sağlayın ve Polis Yasası’nı bir an önce geçirin” çağrısı yaptı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim! Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim!
HSBC Artık ALBANK'ın HSBC Artık ALBANK'ın
HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ
ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN...
GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ...
Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Mustafa Hocam bugün sınıfta üşümedim!

Haberi Oku