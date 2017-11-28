BIÇAKLI, MİLLETVEKİLLERİNE POLİS YASASI’NI HATIRLATTI
BIÇAKLI, MİLLETVEKİLLERİNE, “ESAS GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRİN, MECLİS’TE NİSABI SAĞLAYIN VE POLİS YASASI’NI BİR AN ÖNCE GEÇİRİN” ÇAĞRISI YAPTI
Bıçaklı, yazılı açıklamasında, polislerin, özellikle emeklilik konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.
Arslan Bıçaklı, komitede oybirliğiyle onaylanan yasa önerisinin nisap sorunu nedeniyle dün Meclis’te görüşülemediğine işaret ederek, polislerle alay edildiğini savundu.
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, milletvekillerine, “Esas görevinizi yerine getirin, Meclis’te nisabı sağlayın ve Polis Yasası’nı bir an önce geçirin” çağrısı yaptı.