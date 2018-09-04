banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93351
ALTIN
256.908
DOLAR
6.6954
STERLİN
8.5712
EURO
7.7369
Alayköy cinayetinde karar
Son Dakika
ALAYKÖY CİNAYETİNDE KARAR
Hiç Şaşırmadık...!
Son Dakika
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Son Dakika
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Kayıp kişi bulundu
KAYIP ŞAHIS BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Hiç Şaşırmadık...!
Kapat

Bıçaklı: “Esas Çıkış Birleşik Federal Kıbrıs”

Bıçaklı: “Esas Çıkış Birleşik Federal Kıbrıs”

04 Eylül 2018 Salı 08:55
Bıçaklı: “Esas Çıkış Birleşik Federal Kıbrıs”

Sendikal Platform, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması noktasında tüm ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirdiği çalıştay sonucunda ortaya çıkan somut önerileri iletmek üzere Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.
Görüşme öncesi Platform adına basına açıklama yapan Arslan Bıçaklı çalıştaydaki önerilerin geçici çözümler içerdiğini kaydetti ve “Ana çözüm, bu sıkıntıların esas çıkış noktası, Birleşik Federal Kıbrıs’ta bir çözümden geçmektedir” dedi.
Hükümetin, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesini gerekçe göstererek sürekli zamlar yaptığını söyleyen Bıçaklı, halkın alım gücünün ciddi şekilde azaldığını ifade etti.
Bu bağlamda hükümetin açıkladığı 23 maddelik tedbirler dizisine işaret eden Bıçaklı, “Aslında bu maddeler faturayı yalnızca dar gelirlilerin, asgari ücretlilerin ve memurun sırtına yükledi” dedi.
Bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Bıçaklı, eğer ülkede fedakarlık yapılacaksa bunun yukarıdan başlayarak yapılması gerektiğini söyledi.
Öte yandan müsteşar atamalarının, siyasi partilere yardımların, turizm şirketlerine 1,5 milyon Eurlouk teşvik ödemelerinin devam ettiğini ifade eden Bıçaklı “Bu doğru bir hareket değildir” dedi.
Hükmet edenlerin olduğu gibi kendilerinin de uzman ve bilirkişileri olduğunu dile getiren Bıçaklı, geçen hafta ekonomik ve siyasi sorunlarla ilgili çalıştay düzeyinde bir toplantı yaptıklarını hatırlattı.
Bıçaklı buradan çıkan sonuçları Başbakan Tufan Erhürman’a ileteceklerini dile getirdi.
“Bunlar tabi ki geçici tedbirlerdir” diyen Bıçaklı, “Ana çözüm, bu sıkıntıların esas çıkış noktası, Birleşik Federal Kıbrıs’ta bir çözümden geçmektedir” dedi.
 

Son Güncelleme: 04.09.2018 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy cinayetinde karar
Alayköy cinayetinde karar
Hiç Şaşırmadık...!
Hiç Şaşırmadık...!
Giad’dan 10 Maddelik Öneri
Giad’dan 10 Maddelik Öneri
Laparoskopik Fıtık Kursu Tamamlandı
Laparoskopik Fıtık Kursu Tamamlandı
Besim: “ms Hastalarının Yanındayız”
Besim: “ms Hastalarının Yanındayız”
Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Hükümete “sosyal Önlem De Alın” Çağrısı
Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Hükümete “sosyal Önlem De Alın” Çağrısı
Ktmmob, “enerji Planlaması Ve Elektrik Üretim Alternatiflerini” İrdeleyecek
Ktmmob, “enerji Planlaması Ve Elektrik Üretim Alternatiflerini” İrdeleyecek
Hayvancılar Birliği Yarınki Eylemi “Bir Varoluş Eylemi” Olarak Nitelendirdi
Hayvancılar Birliği Yarınki Eylemi “Bir Varoluş Eylemi” Olarak Nitelendirdi
“Kaldırımı İşgal Etme, Yayaları Engelleme”...
“Kaldırımı İşgal Etme, Yayaları Engelleme”...
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!
Yeni Sözleşmelerde Kur Sabit Değil!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim