Bıçaklı: “Esas Çıkış Birleşik Federal Kıbrıs”

Sendikal Platform, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması noktasında tüm ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirdiği çalıştay sonucunda ortaya çıkan somut önerileri iletmek üzere Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

Görüşme öncesi Platform adına basına açıklama yapan Arslan Bıçaklı çalıştaydaki önerilerin geçici çözümler içerdiğini kaydetti ve “Ana çözüm, bu sıkıntıların esas çıkış noktası, Birleşik Federal Kıbrıs’ta bir çözümden geçmektedir” dedi.

Hükümetin, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesini gerekçe göstererek sürekli zamlar yaptığını söyleyen Bıçaklı, halkın alım gücünün ciddi şekilde azaldığını ifade etti.

Bu bağlamda hükümetin açıkladığı 23 maddelik tedbirler dizisine işaret eden Bıçaklı, “Aslında bu maddeler faturayı yalnızca dar gelirlilerin, asgari ücretlilerin ve memurun sırtına yükledi” dedi.

Bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Bıçaklı, eğer ülkede fedakarlık yapılacaksa bunun yukarıdan başlayarak yapılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan müsteşar atamalarının, siyasi partilere yardımların, turizm şirketlerine 1,5 milyon Eurlouk teşvik ödemelerinin devam ettiğini ifade eden Bıçaklı “Bu doğru bir hareket değildir” dedi.

Hükmet edenlerin olduğu gibi kendilerinin de uzman ve bilirkişileri olduğunu dile getiren Bıçaklı, geçen hafta ekonomik ve siyasi sorunlarla ilgili çalıştay düzeyinde bir toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Bıçaklı buradan çıkan sonuçları Başbakan Tufan Erhürman’a ileteceklerini dile getirdi.

“Bunlar tabi ki geçici tedbirlerdir” diyen Bıçaklı, “Ana çözüm, bu sıkıntıların esas çıkış noktası, Birleşik Federal Kıbrıs’ta bir çözümden geçmektedir” dedi.

