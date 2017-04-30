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30 Nisan 2017 Pazar 09:40

BIÇAKLI: “BURUK KUTLUYORUZ”

BIÇAKLI: 'BURUK KUTLUYORUZ”
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BIÇAKLI: “BURUK KUTLUYORUZ”

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gitmesinin çalışanlar ve halkın üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkilerden dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramını, adeta geçmiş yılları arar şekilde buruk kutladıklarını bildirdi.

Bıçaklı, yayınladığı 1 Mayıs mesajında, “Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak, hiç şüphesiz 1886 yılında çalışanların Chicago da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur.” ifadelerine yer verdi.

Hükümetlerin Kıbrıs Türk halkını sıkıntıya sokacak ve göçe zorlayacak ekonomik paketleri halkın tepkisini hiçe sayarak, zorla ve inatla uygulamaya devam ettiğini belirten Bıçaklı, içte yaşanan olumsuzlukların yanı sıra, Kıbrıs sorununun halen çözülmemesi nedeniyle halkın tam bir belirsizlik ve daha büyük bir moral bozukluğu içerisine girdiğini ifade etti.

Bıçaklı, liderlerin sürdürdüğü görüşmelerin bir an önce her iki toplumun kabul edebileceği olumlu bir sonuca ulaşması için tarafların daha iyi niyetli olarak çaba göstermelerinin en büyük beklentileri olduğunu açıkladı.

Bıçaklı, “Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.” ifadelerini kullandı.

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