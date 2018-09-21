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Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak Halkımız Açlığa Mahkum Edildi... Hükümetler Mazeret Değil Çare Üretmek Zorundadır”
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak...
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Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak Halkımız Açlığa Mahkum Edildi... Hükümetler Mazeret Değil Çare Üretmek Zorundadır”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet edenlerce “her zaman olduğu gibi yine işin kolayına giderek ve dövizin yükselmesini gerekçe göstererek akaryakıta, enerjiye ve doğal yansımaları nedeniyle aslında otomatik olarak bütün tüketim maddelerine” zam yapıldığını kaydetti.

Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak Halkımız Açlığa Mahkum Edildi... Hükümetler Mazeret Değil Çare Üretmek Zorundadır”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet edenlerce “her zaman olduğu gibi yine işin kolayına giderek ve dövizin yükselmesini gerekçe göstererek akaryakıta, enerjiye ve doğal yansımaları nedeniyle aslında otomatik olarak bütün tüketim maddelerine” zam yapıldığını kaydetti.

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak Halkımız Açlığa Mahkum Edildi... Hükümetler Mazeret Değil Çare Üretmek Zorundadır”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet edenlerce “her zaman olduğu gibi yine işin kolayına giderek ve dövizin yükselmesini gerekçe göstererek akaryakıta, enerjiye ve doğal yansımaları nedeniyle aslında otomatik olarak bütün tüketim maddelerine” zam yapıldığını kaydetti.


Bıçaklı, bu nedenlerden dolayı da halkınn alım gücünün yüzde 60 oranında azaldığını ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalıştırılan emekçilerle, dar gelirli vatandaşların tamamen açlığa mahkum edildiğini ifade etti.


Bıçaklı şöyle dedi:
“Dövizin yükselmesini sebep gösterip nerdeyse her gün bütün tüketim maddelerine zam yaparken, halkımızın alım gücünün korunması için maaş ve ücretlere de aynı oranda artış yapılması  gerekmektedir. Ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümetler halkına mazaret üretemez, çare üretmek zorundadır.”

Son Güncelleme: 21.09.2018 12:26
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