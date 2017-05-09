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09 Mayıs 2017 Salı 10:21

Bıçakla Yanağını Kesti

Bıçakla Yanağını Kesti
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Bıçaka yanağını kestil

Girne’de meydana gelen olayda kavga ettiği şahsın yanağını bıçakla kesen zanlı Muhammed Alkaston hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat için dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de meydana gelen olayda kavga ettiği şahsın yanağını bıçakla kesen zanlı Muhammed Alkaston hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat için dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 3 Mayıs tarihinde Girne-Barış Parkı’nda meydana gelen olayda zanlının, park içerisinde tartıştığı Muhammed Muhammed isimli şahsın yanağını üzerinde bulundurduğu bıçak ile kestiğini söyledi. Polis, zanlının 5 Mayıs tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak devamsızlığı olduğunu, ayrıca zanlının 2015 yılında biri hırsızlık suçu diğeri şiddet tehdidi, 2016 yılında da 3 kez rahatsızlık vermek, şiddet tehdidi suçlarından dolayı yargılanıp mahkûm olduğunu ifade etti. Zanlının serbest yargılanması halinde suç işlemeye devam edebileceğini kaydeden polis, bu olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

2 ay süreliğine cezaevine gönderildi

Mahkeme, şiddet suçlarının giderek yaygınlaştığına, zanlının birçok suç işlediğine vurgu yaptıktan sonra tutuklu yargılanmasına emir verdiği zanlının 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde cezai ehliyet kontrolünden geçirilmesine karar verdi. 
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Bıçakla Yanağını Kesti
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