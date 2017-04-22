BIÇAĞI 5 KEZ SAPLADI

Mağusa’da geçtiğimiz Salı günü aralarında yaşanan kıskançlık kavgası sonucunda herkesin gözü önünde sokak ortasında eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak öldüren ardından ise aynı bıçakla kendisini yaralayan Özgür Okumuş, dün tedavi görmekte olduğu Mağusa Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi. Zanlı Okumuş, hastaneden taburcu edilir edilmez saat 12:00’de yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Taammüden adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan ve sergilediği rahat tavırlarıyla dikkatleri çeken zanlı Özgür Okumuş aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.”Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Serkan Bulak, TC vatandaşı olan ve KKTC’de çalışma izni ile bulunan zanlı Özgür Okumuş’un 18 Nisan tarihinde Salamis Yolu üzerinde faaliyet gösteren “Yemen Kahvesi” isimli iş yeri önündeki kaldırım üzerinde, kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Burcu Okumuş’u, tasarrufunda bulundurduğu ve eşi Okumuş’u öldürmek amacıyla taşıdığı toplam uzunluğu 22,5 cm olan yeşil saplı et bıçağını eşinin göğüs, karın ve uyluk bölgesine toplam 5 kez olmak üzere sokup çıkararak ağır yaraladığını ve ölümüne neden olduğunu açıkladı. Zanlı Özgür Okumuş’un olayın hemen ardından olay yerinde ayni bıçağı kendi göğüs kafesine 1 kez sokmak suretiyle yaraladığı belirten Bulak, zanlının Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındığını açıkladı.Müfettiş Muavini Serkan Bulak, olayın polise intikal ettirilmesi üzerine olay yerinin ziyaret edildiğini ve cinayet aleti olan bıçağın olay yerinde bulunarak emare alındığını açıkladı. Ayrıca ayni gün olay yerinde tespit edilen birçok görgü tanığının ifadesinin temin edildiğini belirten Bulak, incelenmek üzere olay yerinden birçok emare temin edildiğini söyledi.Olayın meydana geldiği 18 Nisan tarihinde Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altında bulunan zanlı Özgür Okumuş’un ziyaret edildiğini belirten Müfettiş Muavini Serkan Bulak, zanlının gönüllü ifade vermek istemesi üzerine gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde suçu nasıl işlediğini anlatıp suçunu kabul ettiğini açıkladı. Bulak, 19 Nisan tarihinde ise Burcu Okumuş’un cesedi üzerinde otopsi yapıldığını belirterek, Burcu Okumuş’un kesin ölüm sebebinin kesici delici alet yaralanmasına ve iç organ yaralanmasına bağlı olarak iç kanama olduğu yönünde tespit yapıldığını açıkladı.Müfettiş Muavini Serkan Bulak, 18 Nisan tarihinden itibaren Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altında bulunan zanlı Özgür Okumuş’un dün taburcu edildiğini belirterek, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın “Taamüden adam öldürme” suçu ile ilgili olduğunu ve müebbet hapis cezası gerektiren ciddi bir suç olduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Bulak, zanlının KKTC vatandaşı olmadığı için ülke dışına kaçma ihtimali bulunmasının yanı sıra serbest kalmasının kendi güvenliği için sakıncalı olduğunu ifade etti. Bulak, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.”Zanlı Özgür Okumuş’un avukatı İbrahim Demirtaş, talep edilen 3 günlük tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlıya narkoz tedavisi uygulandığını ve zanlının narkoz etkisi altındayken gönüllü ifade vermek istememesine rağmen polisin zanlıdan ifade aldığını iddia etti. Demirtaş, ayrıca ayakta durmakta zorlanan zanlının tam teşekküllü bir hastanede doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.3 gün tutuklu kalacak...Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Özgür Okumuş’un tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verirken, zanlının tam teşekküllü bir hastanede doktor kontrolünden geçirilmesine ve zanlı hakkında hazırlanacak sağlık raporunun ise dava dosyasına eklenmesine direktif verdi.Hastaneden çıkarılarak yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan katil zanlısı koca Özgür Okumuş’un mahkeme binasına girerken sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. Zanlı Okumuş, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Çekin eski meslektaşlarım. İyi çekin. Bir zamanlar ben de böyle fotoğraf çekerdim” dedi