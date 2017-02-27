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27 Şubat 2017 Pazartesi 13:08

Beylerbeyi’ndeki Su Hatları Yenileniyor

Beylerbeyi'ndeki Su Hatları Yenileniyor
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GİRNE BELEDİYESİ YAKLAŞIK 500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ESKİ SU BORULARINI DEĞİŞTİRİYOR

Beylerbeyi’ndeki su hatları yenileniyor. Girne Belediyesi, kent genelinde su hatlarını yenilemeye devam ediyor. Girne Belediyesi Su İşleri Bölümü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Beylerbeyi’nde (Bellapais) yaklaşık 500 metre uzunluğundaki galvaniz su borusu, basınca dayanıklı HDPE Polietilen su borusuyla değiştirilmeye başlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin öz kaynağı ve çalışanları tarafından yapılan çalışmalar sonucu vatandaşa daha sağlıklı içme suyu sağlanacağını dile getirdi. Nidai Güngördü, eski su borularındaki yıpranma ve patlaklardan dolayı su kayıpları yaşandığını ifade ederek, yapılan çalışmalar sayesinde su kaybının önleneceğini kaydetti.

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