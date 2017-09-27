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27 Eylül 2017 Çarşamba 14:40

Beylerbeyi'nde Paslı, Galvaniz Ve Eski İçme Suyu Boru Hattı Yenilenme Çalışmalarına Başladı

Girne Belediyesi, Beylerbeyi’nde (Bellapais) paslı, galvaniz ve eski içme suyu boru hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Beylerbeyi'nde Paslı, Galvaniz Ve Eski İçme Suyu Boru Hattı Yenilenme Çalışmalarına Başladı
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Lefkoşa, 27 Eylül 17 : Girne Belediyesi, Beylerbeyi’nde (Bellapais) paslı, galvaniz ve eski içme suyu boru hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, köy halkının evlerine sağlıklı su almalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Değirmen Sokak, Acı Limon Sokak, Mehtap Sokak ve Kemer Sokak’ta paslı ve eski içme suyu boru hattı değiştirilerek, yerine 4 inçlik yeni borular serilecek.

Belirli bir program çerçevesinde kapatılacak yollar nedeniyle zaman zaman ulaşımda sıkıntılar yaşanabileceğine işaret edilerek, bu süre çerçevesinde bölgede yaşayanlar ve Bellapais’i ziyarete gelen misafirlerin anlayışlı olmaları rica edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çok kısa bir süre önce Ozanköy’de de 10 kilometreyi aşan benzer bir çalışma yaptıklarına değinerek, yıllardır değiştirilmeyen paslı ve eski su borularının değiştirilmesi ve Girne Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşayan halkın da sağlıklı su almasını sağlamak için canla başla çalıştıklarını söyledi.
Güngördü, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, tüm riskleri göze alarak üst yapı yanında alt yapıya önem ve öncelik verdik. Göz boyayan işler yerine yıllardır yapılmayan, hayati ihtiyaçlara yönelik işler yaparak çağdaş ülkelerde olduğu gibi halkımıza sağlıklı yaşam koşulları sunmak için çalışıyoruz” dedi.

(AK/HÖ)

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