Beylerbeyi Anaokulu’nda Hayvan Sevgisi Farkındalık Etkinliği

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Girne Belediyesi, Beylerbeyi Anaokulu’nda hayvan sevgisine ilişkin farkındalık etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel’in katıldığı etkinlikte çocuklara sokak hayvanları ve içinde bulunduklar koşullar hakkında bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca Girne Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi (Hayvan Barınağı) tanıtıldı.

Çocuklar, belediyenin getirdiği köpeği severek, köpeği yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklar ayrıca beraberinde getirdiği mamaları Girne Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle Ekim ayında birçok okul ve kurumun Girne Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edip, mama bağışında bulunduğunu söyledi.

Naile Soyel, belediyenin yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sokak hayvanları konusunda toplumda farkındalığın giderek arttığına dikkat çekti. Soyel, mama bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

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