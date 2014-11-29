Beyin dalgalarıyla suyu hareket ettirmek mümkün mü?

Spinoza'nın Epika isimli kitabından esinlenerek yapılan çalışmada kitapta bahsedildiği gibi 48 duyudan bahsediliyor.

İnsanların vücudunun büyük bir kısmı suysa ve duygularında bir elektriksel enerjisi varsa neden bu enerji insanın dışında bulunan bir su havuzuna aktarılmasın. Neden duygu ve düşünceleri görselleştirmeyelim, İlk olarak bu proje beş duygu ile başlamış yani; kızgınlık, üzüntü, mutluluk, nefret, arzu. Bu duyguların her biri su dolu bir kapa yansıtılmış. Daha sonra bu deney Spinoza'nın kitabında olduğu gibi 48 farklı duyguyla gerçekleştiriliyor. Böylece sanatçı kendi iç dünyasını herkese gösterebiliyor.