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Beyaz Yasemin Projesi İle İlgili Basın Toplantısı Yapıldı

Beyaz Yasemin belgesi almak isteyen işyerlerinin, 10 Mart’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesine başvuru yapması gerekiyor.

Beyaz Yasemin Projesi İle İlgili Basın Toplantısı Yapıldı

Beyaz Yasemin belgesi almak isteyen işyerlerinin, 10 Mart’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesine başvuru yapması gerekiyor.

23 Şubat 2016 Salı 12:56
Beyaz Yasemin Projesi İle İlgili Basın Toplantısı Yapıldı
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BAŞVURULAR 10 MART’A KADAR ALINACAK

Beyaz Yasemin belgesi almak isteyen işyerlerinin, 10 Mart’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesine başvuru yapması gerekiyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımıyla, Beyaz Yasemin Projesi ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısına, LTB Halk Sağlığı Şube Amiri Levent Özverel, LTB Halk Sağlığı Şubesi İşyeri Denetim Birimi Sorumlusu Sibel Taçay ve LTB Belediye Meclis üyeleri yanında Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Temsilcisi Ersun Aytaç da katıldı.

HARMANCI

Toplantıda konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, geçen eylül ayında  hayata geçirilen Beyaz Yasemin projesinin ikinci ayağında, hem geçen yıl belgelenen işyerlerinin yeniden değerlendirildiğini hem de yeni başvurular alındığını belirtti.

Projeyi Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Sağlıklı Şehir Platformu ile birlikte yürüttüklerini anlatan Harmancı, geçmiş dönemde Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir)’le yaşadıkları sorunları da aştıklarını dile getirdi.

Harmancı bu proje yanında rutin hijyen kontrollerinin de devam ettiğini anlattı.

TAÇAY

LTB Halk Sağlığı Şubesi İşyeri Denetim Birimi Sorumlusu Sibel Taçay, projeyle ilgili bilgi verdi.

Eylül 2015 döneminde ilk aşaması gerçekleştirilen projeye 7 restoranın katıldığını anımsatan Taçay, “Belge almış olan bu restoranların belge yenileme süreçleri devam ederken, yeni başvuruların kabulü ile Beyaz Yasemin Belgeli restoranların sayısını artırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Belgelendirme için sürecin, 15 Mart’ta yapılacak hijyen eğitimi ile başlayacağını dile getiren Taçay, projede yer almak isteyen restoran ve kafeteryaların en geç 10 Mart’a kadar LTB Halk Sağlığı Şubesine başvuru yapması gerektiğini anlattı.

Taçay projeyi şöyle özetledi:

“Beyaz Yasemin Projesi’nin amacı, Lefkoşa Belediye sınırları içerisindeki restoran, kafeterya ve bunun gibi işyerlerinde hijyen koşullarının ve hizmet standartlarının yükseltilmesi ve istenilen standartları yakalayan işyerlerinin tescillenmesidir. İşyerlerinin projeye katılımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Proje, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

İşyerlerinin değerlendirilmesi ve belge almaya hak kazananların belirlenmesi, Beyaz Yasemin Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır”

Taçay’ın verdiği bilgiye göre projeye başvuru yapan işletmelere ilk olarak hijyen eğitimi verilecek. Halk Sağlığı Şubesi denetim ekibi tarafından ön denetimden geçirilen işletmeler arasında uygun bulunan işyerleri, komisyon tarafından denetlenecek.

Denetimde, temel olarak işyerinin genel hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilecek. Bunun yanında işyerinin çevre ile uyumluluğu, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde çalışıyor olması, işyerinin engelli kişilere hizmet verebiliyor olması, trafikte soruna yol açmıyor olması, otopark mevcudiyeti, işyerinin çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratıyor olması konuları da denetim kapsamında yer alacak.

Yapılan denetim sonucunda 70 puan ve üzeri alan işyerleri 6 ay geçerli olan belge almaya hak kazanacak.

Belge almaya hak kazanan işyerlerine belge ve flama verilirken bu işyerlerinin basında ve internet ortamında duyurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

BEKTAŞ

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş toplantıda yaptığı konuşmada, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İçeride hijyen sağlamanın yeterli olmadığını, atık yönetiminin de iyi yapılması gerektiğini anlatan Bektaş diğer belediyeleri de benzeri projeler yapmaya çağırdı.

AYTAÇ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcisi Ersun Aytaç ise, projede yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Aytaç benzeri projelere katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

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