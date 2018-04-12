Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD’nin Suriye’ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından “Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır” açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da “Liderler, gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacak” denildi.