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Beyarmudu’nda Uluslararası Halk Dansları Festivali yarın akşam başlıyor

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği “5. Uluslararası Halk Dansları Festivali” yarın akşam Güvercinlik köyündeki gösteriyle başlıyor.

Beyarmudu’nda Uluslararası Halk Dansları Festivali yarın akşam başlıyor

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği “5. Uluslararası Halk Dansları Festivali” yarın akşam Güvercinlik köyündeki gösteriyle başlıyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:24
Beyarmudu’nda Uluslararası Halk Dansları Festivali yarın akşam başlıyor

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği “5. Uluslararası Halk Dansları Festivali” yarın akşam Güvercinlik köyündeki gösteriyle başlıyor.
2 Ağustos’a kadar sürecek festivalin ardından 2-5 Ağustos’ta ise  “8. Patates Kültür Sanat Festivali” yapılacak.
Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekiplerin katılacağı Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde gösteriler, yarın Güvercinlik’te, pazartesi İncirli’de, salı Çayönü’nde, perşembe de Beyarmudu’nda yer alacak.
Tüm gösteriler saat 20.30’da başlayacak.
8’inci Patates Kültür Sanat Festivali’nin ilk gecesinde Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi de yapılacak. Bir sokakta eski panayırları anımsatacak düzenleme de yapılacak festivalde, Kıbrıslı müzik gruplarının konserleri yer alacak.
Patates Kültür Sanat Festivali kapsamında minikler futbol turnuvası, tavla turnuvası, satranç turnuvası, olta ile balık avlama, darts ve sporting turnuvaları da düzenlenecek.
Patates Festivali’nde patatesin topraktan sofraya yolculuğu anlatılacak; panayır sokağı kurularak Kıbrıs’ta eski panayır kültürü yaşatılacak.


 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 17:52
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