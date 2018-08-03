Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı

ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ GALA GECESİ DE YAPILDI



Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci Patates Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı.



Festivalin ilk etkinliği, 5’inci Uluslararası Halk Dansları Festivalinin gala gecesi oldu. Renkli gösterilerin yer aldığı geceye bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.



Etkinliğin açılış töreninde konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgede üretimini desteklemek için çalıştıklarını belirterek, Patates Kültür Sanat Festivali’nin de bu düşüncenin ürünü olduğunu kaydetti.



Belediye olarak, sporun yanı sıra kültür ve sanatta da başarılı işlere imza attıklarını anlatan Edip, bölgeyi daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini vuguladı.



PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI



Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, patatesin hem yurt içi hem de yurtdışında tanıtılması için düzenlenen festivalin önemline dikkati çekti.



Halkseven, vatandaşlara yerli üreticilerin desteklenmesi için yerli patates tüketmeleri çağrısında bulundu.



ULUSLARARASI FESTİVALLER BİRLİĞİ BAŞKANI



Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek de etkinliğe katıldı.



İpek, festivallerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi.



SARIYER BELEDİYE BAŞKANI



Türkiye Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, ülkede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de festivaldeki konuşmasında, yerli üreticinin desteklenmesiyle ülkenin kalkınabileceğini belirtti.



Sadece Anavatan Türkiye’nin KKTC’yi tanıdığını vurgulayan Töre, diğer ülkeler tanımasa bile bu ülkenin var olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.



UBP GENEL BAŞKANI ÖZGÜRGÜN



Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de patates ürününün tanıtılması adına yapılan festivalin önemine değindi.



Özgürgün, üretimde patatesin önemli yer tuttuğunu belirtti.



Konuşmaların ardından gece konuk ekiplere anı hediyelerinin verilmesi ile devam etti.



Etkinlikte, Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Arjantin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk dansları ekibinin sergilediği gösteriler beğeni ile izlendi.

Festival pazar günü tamamlanacak.