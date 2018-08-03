banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95764
ALTIN
198.291
DOLAR
5.0704
STERLİN
6.5911
EURO
5.8754
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
FALYALI HAKKINDAKİ HABER YALANDIR!
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR!
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı

Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı

03 Ağustos 2018 Cuma 11:48
Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı

ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ GALA GECESİ DE YAPILDI

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci Patates Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı.

Festivalin ilk etkinliği, 5’inci Uluslararası Halk Dansları Festivalinin gala gecesi oldu. Renkli gösterilerin yer aldığı geceye bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgede üretimini desteklemek için çalıştıklarını belirterek, Patates Kültür Sanat Festivali’nin de bu düşüncenin ürünü olduğunu kaydetti.

Belediye olarak, sporun yanı sıra kültür ve sanatta da başarılı işlere imza attıklarını anlatan Edip, bölgeyi daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini vuguladı.

PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, patatesin hem yurt içi hem de yurtdışında tanıtılması için düzenlenen festivalin önemline dikkati çekti.

Halkseven, vatandaşlara yerli üreticilerin desteklenmesi için yerli patates tüketmeleri çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI FESTİVALLER BİRLİĞİ BAŞKANI

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek de etkinliğe katıldı.

İpek, festivallerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI

Türkiye Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, ülkede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de festivaldeki konuşmasında, yerli üreticinin desteklenmesiyle ülkenin kalkınabileceğini belirtti.

Sadece Anavatan Türkiye’nin KKTC’yi tanıdığını vurgulayan Töre, diğer ülkeler tanımasa bile bu ülkenin var olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

UBP GENEL BAŞKANI ÖZGÜRGÜN

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de patates ürününün tanıtılması adına yapılan festivalin önemine değindi.

Özgürgün, üretimde patatesin önemli yer tuttuğunu belirtti.

Konuşmaların ardından gece konuk ekiplere anı hediyelerinin verilmesi ile devam etti.

Etkinlikte, Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Arjantin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk dansları ekibinin sergilediği gösteriler beğeni ile izlendi. 

Festival pazar günü tamamlanacak.

banner288
Son Güncelleme: 03.08.2018 15:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm
Ani ölüm
İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum
İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum
KTÖS ve KTOEÖS’ten vatandaşlıklar konusunda ortak açıklama
KTÖS ve KTOEÖS’ten vatandaşlıklar konusunda ortak açıklama
Serdar Denktaş BRT’ye konuştu...
Serdar Denktaş BRT’ye konuştu...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadeleri söz konusu olamaz”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadeleri söz konusu olamaz”
“çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Kapsamında Film Gösterimi Yapılacak
“çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Kapsamında Film Gösterimi Yapılacak
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
Hür-İş hükümeti eleştirdi
Hür-İş hükümeti eleştirdi
Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Beyarmudu’nda devam ediyor
Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Beyarmudu’nda devam ediyor
Basın Teşvik Tüzüğü basın mensuplarına anlatıldı
Basın Teşvik Tüzüğü basın mensuplarına anlatıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim