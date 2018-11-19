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Beyarmudu’nda Sürekli Av Koruma Bölgesinde Avlanan Bir Kişi Hakkında Yasal İşlem…

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Polis, Büyük Av sezonunun devam ettiği dün, Beyarmudu yakınlarındaki sürekli av koruma bölgesinde kanunsuz avlandığını tespit ettiği bir kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Beyarmudu’nda Sürekli Av Koruma Bölgesinde Avlanan Bir Kişi Hakkında Yasal İşlem…

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Polis, Büyük Av sezonunun devam ettiği dün, Beyarmudu yakınlarındaki sürekli av koruma bölgesinde kanunsuz avlandığını tespit ettiği bir kişi hakkında yasal işlem başlattı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:36
Beyarmudu’nda Sürekli Av Koruma Bölgesinde Avlanan Bir Kişi Hakkında Yasal İşlem…
Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Polis, Büyük Av sezonunun devam ettiği dün, Beyarmudu yakınlarındaki sürekli av koruma bölgesinde kanunsuz avlandığını tespit ettiği bir kişi hakkında yasal işlem başlattı.
Polis basın bültenine göre, ülke genelindeki rutin avcı kontrolleri sonucu, H.Ş.E.’nin(E-72)Beyarmudu köyünün kuzey doğusunda bulunan çöplük bölgesi yakınlarındaki sürekli av koruma bölgesinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.
(GÜL/ŞEB)

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