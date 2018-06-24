Beyarmudu’nda 14 Sandıktan 8’i Açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Beyarmudu’nda toplam 14 sandıktan 8’i açıldı.
Buna göre, kayıtlı seçmen 3631; Oy kullanan seçmen sayısı 1667; Geçerli oy sayısı 1567 ; Geçersiz oy 100.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP İlker Edip (UBP) 863 55.07
BAĞ 8 Ethem Akmercan (BAĞ 8) 704 44.93
(ŞEB)
Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Beyarmudu’nda toplam 14 sandıktan 8’i açıldı.
Buna göre, kayıtlı seçmen 3631; Oy kullanan seçmen sayısı 1667; Geçerli oy sayısı 1567 ; Geçersiz oy 100.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP İlker Edip (UBP) 863 55.07
BAĞ 8 Ethem Akmercan (BAĞ 8) 704 44.93
(ŞEB)