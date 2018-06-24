Beyarmudu’nda 14 Sandıktan 8’i Açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARILefkoşa, 24 Haziran 18 (.): 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Beyarmudu’nda toplam 14 sandıktan 8’i açıldı.Buna göre, kayıtlı seçmen 3631; Oy kullanan seçmen sayısı 1667; Geçerli oy sayısı 1567 ; Geçersiz oy 100.Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPİlker Edip (UBP)86355.07BAĞ 8Ethem Akmercan (BAĞ 8)70444.93(ŞEB)